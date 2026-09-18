Россия потребовала вывести американские Typhon из Японии. После учений их планируют оставить на американской базе в стране

Россия потребовала от Японии вывести с ее территории американские ракетные комплексы Typhon, размещенные на острове Кюсю. При этом после завершения учений в сентябре установки планируется убрать с японской авиабазы Каноя, но не из страны: примерно с середины октября их должны перевезти для хранения на один из объектов американских войск в Японии, сообщил начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии.

Москва 3 сентября направила Токио ноту протеста в связи с размещением комплексов, отчитались в МИД России. В ведомстве назвали «недопустимым» развертывание таких установок в Японии «под каким бы то ни было предлогом» и потребовали вывести их с территории страны независимо от сроков и характера размещения.

Typhon находится на авиабазе морских сил самообороны Каноя в префектуре Кагосима с июня. Американские военные перебросили туда комплексы для участия в учениях Valiant Shield 2026. Они задействованы в маневрах Orient Shield 26, которые проходят с 8 по 24 сентября с участием сухопутных сил Японии, США и Австралии. Японские военные называют нынешние Orient Shield крупнейшими за всю историю этих учений.

Это первое размещение Typhon непосредственно на объекте Сил самообороны Японии. В сентябре 2025 года комплекс уже временно находился в стране, но тогда его развернули на американской базе морской пехоты Ивакуни. В нынешнем году Typhon впервые перебросили на Кюсю.

Комплекс наземного базирования Typhon может запускать крылатые ракеты Tomahawk и многоцелевые ракеты SM-6. Дальность Tomahawk составляет около 1600 км, что позволяет с юга Японии поражать цели на значительной части восточного побережья Китая. Количество установок, переброшенных на авиабазу Каноя, американские и японские военные не раскрывают.

Япония подчеркивает, что размещение временное. Министр обороны страны в июне говорил, что после сентябрьских учений установки должны покинуть Каноя примерно к середине октября и затем храниться на территории одного из объектов американских войск в Японии. Американская сторона, по его словам, заверила Токио, что речь не идет о постоянном размещении Typhon в стране.

Москва выступала против этого еще до прибытия комплекса. В мае официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что появление Typhon в Японии создает «прямую угрозу» дальневосточным рубежам России. В конце августа, за неделю до начала Orient Shield, МИД РФ вновь выступил против учений.

В августе отношения Москвы и Токио дополнительно обострились после визита Владимира Путина на Итуруп. Япония выразила России протест, назвав поездку на остров «абсолютно неприемлемой». Токио считает южную часть Курильских островов своей территорией, Россия этот суверенитет оспаривает.

The Insider ранее писал, что в августе 2025 года Россия официально отказалась от добровольного моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Среди причин российский МИД называл в том числе появление американских Typhon в Азиатско-Тихоокеанском регионе.