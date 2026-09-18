Подержанные китайские авто почти сравнялись с новыми по регистрациям на фоне падения вторичного рынка — подсчет The Insider

В августе в России зарегистрировали 36,4 тысячи подержанных автомобилей китайских марок — всего на 15% меньше, чем новых, которых было 42,7 тысячи. Год назад подержанных китайских машин регистрировали в два с лишним раза меньше, чем новых. Это следует из данных «Автостат Инфо», которые сравнил The Insider. При этом весь российский рынок автомобилей с пробегом в августе сократился — это уже второй месяц подряд.

По данным «Автостата», которые приводит «Коммерсантъ», в августе россияне купили 518,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом — на 8,4% меньше, чем годом ранее, и на 5,6% меньше, чем в июле. В июле рынок также снижался в годовом выражении — на 3,3%. За январь–август, однако, продажи остаются на 2,2% выше прошлогоднего уровня и составляют 3,95 млн машин.

Продажи китайских автомобилей при этом движутся в противоположном направлении. В августе число регистраций подержанных машин китайских брендов выросло на 24,8% год к году, до 36,3 тысяч, следует из данных «Автостат Инфо». Число новых китайских автомобилей, напротив, сократилось на 34,7%, до 42,7 тысяч. Доля китайских марок на вторичном рынке за год увеличилась с 4,9 до 6,6%.

The Insider подсчитал, что год назад при той же динамике показатели составляли примерно 29,1 тысячи подержанных и 65,4 тысячи новых китайских автомобилей. За год соотношение подержанных машин к новым выросло примерно с 45 до 85%, а абсолютный разрыв между двумя сегментами сократился почти в шесть раз — примерно с 36 тысяч до 6,3 тысячи автомобилей.

Рост вторичного рынка китайских машин связан в том числе с тем, что автомобили, массово проданные в России после ухода западных производителей, теперь начинают менять первых владельцев. За январь–август 2024 года было зарегистрировано 138 тысяч подержанных китайских автомобилей, в 2025 году — 187,4 тысячи, а в 2026-м — уже 254,1 тысячи. За два года показатель вырос на 84%.

Часть опрошенных «Коммерсантом» участников рынка связывает общее снижение спроса на подержанные автомобили в том числе с дефицитом и подорожанием топлива, высокими ценами на машины и сложностями с кредитованием. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры», напротив, считают два месяца снижения сезонной нормализацией и говорят, что делать вывод о системном падении пока рано.

Топливный кризис продолжается в России с конца весны. К концу августа производство бензина сократилось примерно до 70% внутреннего спроса, а переработка нефти после серии украинских ударов по НПЗ опустилась примерно до 3,8 млн баррелей в сутки — почти минимального уровня более чем за 20 лет. Только в августе Украина нанесла по российским НПЗ не менее 21 удара — рекордное число за месяц с начала войны.

Еще в сентябре 2025 года The Insider писал о старении российского автопарка и росте роли вторичного рынка на фоне удорожания новых машин. Средний возраст легкового автомобиля в России к тому моменту достигал 16 лет.