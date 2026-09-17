Украинец признал вину в нанесении исламофобских граффити на лондонские мечети. Его завербовала сеть, поджигавшая имущество Стармера

Гражданин Украины Илья Билык признал себя виновным в нанесении оскорбительных надписей на мечети в восточном Лондоне. Как пишет Би-би-си, 21-летний Билык признал вину в Магистратском суде Темзы по пяти эпизодам умышленного повреждения имущества, отягощенного расовой и религиозной ненавистью. Дело связано с российской сетью, которая стояла за поджогами имущества бывшего британского премьер-министра Кира Стармера.

23 января 2025 года Билык расписал здания Исламской ассоциации Стратфорда, мечети Аль-Бирр и мечети Лейтон-Джамия-Масджид. Еще через два дня он нанес граффити на начальную школу Нур уль-Ислам и Исламский шариатский совет. Полиции Билык рассказал, что его завербовал русскоязычный собеседник, который вышел на него в Telegram. По словам обвиняемого, тот указывал ему объекты для атак и расплатился уже после акций. Приговор Билыку вынесут 19 октября в Магистратском суде Стратфорда.

В июне этого года двух украинцев — Романа Лавриновича и Станислава Карпюка — приговорили к тюремным срокам за сговор с целью поджогов дома и автомобиля, связанных со Стармером. Расследование Би-би-си и Hope Not Hate показало, что за поджогами стояла Россия, а также что она организовала волну исламофобского вандализма по всему Лондону, включая те самые объекты в восточной части города, порчу которых теперь признал Билык. Лавринович, который лично устраивал поджоги имущества Стармера, тоже признался в нанесении исламофобских граффити на здание на юге Лондона.

Лавриновича завербовал в Telegram анонимный куратор, известный по инициалам EL, он предлагал ему деньги и за надписи, и за поджоги. EL был российским оперативником, который дистанционно, через соцсети и мессенджер, руководил кампанией диверсий и провокаций. Он играл ключевую роль в работе фейковой ультраправой группы Direct Action UK, созданной россиянами, чтобы провоцировать акты вандализма на британских улицах, в том числе атаки на мечети. После январских акций Билыка снимки его граффити появились в Telegram-группе Direct Action, а спустя несколько часов после публикации двух из них EL разместил в группе по поиску работы для украинцев объявление с предложением денег за фотографии зданий в этом районе.

В расследовании Би-би-си назван и российский дипломат Евгений Люкшин, состоявший в чате Direct Action UK. Его обучали «информационной войне» высокопоставленные российские разведчики, а его данные совпали с данными EL. Главный суперинтендант Столичной полиции Рона Хант заявила:

«Мы понимаем, что эти инциденты вызвали сильную тревогу в мусульманских общинах восточного Лондона в прошлом году и продолжают беспокоить людей до сих пор. Исламофобии и преступлениям на почве ненависти к мусульманам нет места в Лондоне. Мы намерены бороться с преступлениями на почве ненависти, поддерживая наши общины и возвращая им чувство безопасности».

Ранее The Insider установил, что Евгений Люкшин — сын Александра Люкшина, главного советника департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России. И отец, и сын зарегистрированы в московском доме на Профсоюзной улице, где выдавались ведомственные квартиры СВР.