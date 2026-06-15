Заказчиком поджогов домов британского премьера Кира Стармера оказался российский дипломат, сын офицера СВР

По данным следствия, как минимум Лавринович был завербован неизвестным русскоязычным куратором с никнеймом El Money в Telegram. Он обещал Лавриновичу деньги за выполнение различных заданий — от расклеивания плакатов и создания граффити до непосредственно поджогов. После последнего поджога El Money написал Лавриновичу, что тот «напал на дом очень высокопоставленного человека в Британии» и ему «нужно покинуть город». Вскоре его, однако, задержали.

Российский куратор

Прокуратура не раскрывала личность El Money, однако Би-би-си приводит его имя — это 23-летний Евгений Люкшин. Его называют «сыном высокопоставленного российского чиновника» и «молодым российским дипломатом». Издание уточняет, что отец Люкшина ранее был советником в посольстве в Дании, а сам Люкшин-младший учился в МГИМО.

Речь идет о сыне Александра Евгеньевича Люкшина — главного советника Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД, установил The Insider. И у отца, и у сына есть регистрация в Москве по адресу ул. Профсоюзная, 91, где выдавались ведомственные квартиры СВР. О связи с СВР свидетельствуют и передвижения машины Александра Люкшина.