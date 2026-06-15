Заказчиком поджогов домов британского премьера Кира Стармера оказался российский дипломат, сын офицера СВР

Заказчик серии поджогов домов и автомобиля британского премьер-министра Кира Стармера, которые произошли прошлой весной, оказался выходцем из России. Об этом говорится в расследованиях Би-би-си и Financial Times. Би-би-си назвала его Евгением Люкшиным — «молодым российским дипломатом», сыном высокопоставленного российского чиновника. Его отец — главный советник Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД с пропиской в доме, где проживают сотрудники СВР, выяснил The Insider.
В понедельник, 15 июня, суд в Лондоне признал двух мужчин виновными в поджогах имущества премьер-министра Стармера. Серия инцидентов произошла весной прошлого года:
- 8 мая в Лондоне обнаружили горящий автомобиль Toyota, который раньше принадлежал Стармеру;
- спустя три дня неизвестные подожгли квартиру в лондонском районе Ислингтон, где Стармер жил несколько лет назад;
- 12 мая злоумышленники подожгли дверь в доме на севере Лондона — недвижимость принадлежала британскому премьеру, но жила в доме его невестка с семьей.
По этому делу были задержаны трое человек. Жюри присяжных признало в понедельник виновными двоих из них — 22-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича и 27-летнего гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпиука. Еще один задержанный — Пётр Починок — был оправдан.
По данным следствия, как минимум Лавринович был завербован неизвестным русскоязычным куратором с никнеймом El Money в Telegram. Он обещал Лавриновичу деньги за выполнение различных заданий — от расклеивания плакатов и создания граффити до непосредственно поджогов. После последнего поджога El Money написал Лавриновичу, что тот «напал на дом очень высокопоставленного человека в Британии» и ему «нужно покинуть город». Вскоре его, однако, задержали.
Российский куратор
Прокуратура не раскрывала личность El Money, однако Би-би-си приводит его имя — это 23-летний Евгений Люкшин. Его называют «сыном высокопоставленного российского чиновника» и «молодым российским дипломатом». Издание уточняет, что отец Люкшина ранее был советником в посольстве в Дании, а сам Люкшин-младший учился в МГИМО.
Речь идет о сыне Александра Евгеньевича Люкшина — главного советника Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД, установил The Insider. И у отца, и у сына есть регистрация в Москве по адресу ул. Профсоюзная, 91, где выдавались ведомственные квартиры СВР. О связи с СВР свидетельствуют и передвижения машины Александра Люкшина.
Би-би-си также публикует несколько фотографий Люкшина-младшего. На одной из них он в компании «будущих дипломатов», которые учились на курсах «Рыбаря» — одного из крупнейших Z-ресурсов, который основал бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук. На этом групповом фото, впрочем, лицо Люкшина заблюрено, но на другой фотографии — нет. Черты лица человека, личность которого раскрыла Би-би-си, совпадают с лицом сына чиновника из МИД, подтвердил The Insider.
Би-би-си пишет, что аккаунт El Money состоял в чатах, связанных с «Рыбарем» или ЧВК «Вагнера», а в некоторых сообщениях утверждал: он имеет доступ к документам НАТО и ЦРУ, поскольку его отец работал в Европе.
В то же время личный аккаунт Люкшина-младшего — демонстрация совсем другой, можно сказать, типично студенческой жизни. Например, в свободное время Люкшин посещает вечеринки, на которые приходят и другие студенты МГИМО. Так, с помощью сервиса IONA The Insider обнаружил упоминание Евгения Люкшина в канале его приятеля. Последний оставляет контактные данные Люкшина и пишет, что тот «ищет прекрасную девочку с хвостиком и в коричневых штанах из мгимо», которую увидел на концерте.
Корреспондент The Insider написал Евгению Люкшину, однако на момент публикации он не ответил на вопросы издания.
Фейковые ультраправые движения
Люкшин завербовал Лавриновича в конце 2024 года, найдя его в группе для украинцев, которые ищут работу в Великобритании. Изначально он платил Лавриновичу за расклейку плакатов с рекламой активистской ультраправой группы Direct Action в Лондоне. Direct Action при этом, как выяснили FT и Би-би-си, лишь выдавала себя за британское движение. На деле группа управлялась людьми из России: для сокрытия своего реального местоположения они использовали VPN.
Они же вели соцсети: на странице движения в Twitter (Х) и в Telegram-каналах, например, предлагали деньги за поджоги полицейских машин. Но иногда русскоязычные авторы Direct Action допускали ошибки, чем выдавали себя: случайно вставляли кириллические символы в англоязычные посты или делали публикации с указанием российского часового пояса.
Direct Action также стояла за серией антиисламских граффити в начале 2025-го. Лавринович на суде признавал, что участвовал в двух таких акциях. На момент, когда El Money предложил ему поджечь автомобиль и дома Стармера, они сотрудничали уже около семи месяцев.
FT также связывает Direct Action с другими ресурсами, аффилированными с хакерской группой NoName057(16).
Она появилась после начала конфликта в Украине и подозревается в атаках на шведские правительственные учреждения и банки, госорганы Испании и других стран НАТО.