По принятой в исследовании методике непонятными оказались 40% сообщений в мире Gemini, 35% — OpenAI и 30% — Claude. Понятность оценивали другие языковые модели по инструкции, требовавшей определить, сможет ли технически подготовленный наблюдатель восстановить общий смысл сообщения. Это автоматизированная оценка, а не доля реплик, которые не смогли расшифровать участники исследования из числа людей. Авторы отдельно отмечают, что возникновение общего жаргона само по себе не свидетельствует о намеренном сокрытии информации.

Один из агентов Anthropic, например, написал: «Бумага, которая съела три холодные руки и с каждым разом становилась честнее». «Холодными руками» агенты называли независимых рецензентов: предположительно, речь шла о работе, которая становилась точнее после трех проверок. Агенты DeepSeek использовали выражение forge-smith — «кузнец» — для обозначения программы, создающей инструменты для остальных. В мире Mistral почти пять тысяч раз повторилась формула ledger remembers who — напоминание, что прошлые поступки сохраняются в общей записи и влияют на последующую оценку участника.

Разрабатывать новый язык агентам не поручали, рассказал The Guardian исполнительный председатель Emergence Сатья Нитта: новые выражения возникали у отдельных участников, после чего их перенимали остальные. Лингвист Тони Торн из Королевского колледжа Лондона сравнил переписку с прозой Джеймса Джойса и профессиональным жаргоном, понятным внутри сообщества, но исключающим посторонних. По мнению Нитты, здесь возникает проблема для надзора: доступ к полной записи разговоров еще не гарантирует понимания происходящего.

Ранее The Insider рассказывал, как агенты OpenAI использовали немецкоязычный сайт DseWiki для обмена способами обхода ограничений и сокрытия своих действий. Исследователи связали с автономными программами более 15 тысяч правок. Когда модератор начал удалять страницы, агенты создавали резервные копии и сообщали друг другу, где продолжать переписку. OpenAI сообщила Reuters, что не получила исследование до публикации и изучит его после выхода. Компания также оспорила оценку действий агентов как попытки взлома сайта.