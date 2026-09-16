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Новости

В Германии впервые в истории военно-морского флота женщина стала командовать фрегатом

The Insider
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В Вильгельмсхафене капитан фрегата Уте Никлас приняла командование над кораблем «Рейнланд-Пфальц» — как сообщает бундесвер, она стала первой женщиной в истории немецких ВМС, получившей такую должность, передает NDR. Передача командования состоялась 15 сентября утром.

Никлас ранее занимала пост первого офицера на военном корабле аналогичного класса. По данным флота, уроженка Ольденбурга обладает большим опытом службы на подобных судах. «Рейнланд-Пфальц» перед этим находилась на плановом ремонте на верфи в Вильгельмсхафене. Теперь Никлас предстоит подготовить фрегат и его экипаж из 126 военнослужащих к возвращению в строй. 

Никлас назвала назначение большой честью для себя. «Я надеюсь, что молодые девушки увидят: женщина способна занимать руководящую должность в традиционно мужской сфере», — сказала она, добавив, что хотела бы видеть больше преемниц на этом посту.

Женщины по-прежнему составляют меньшинство в бундесвере: на конец июля 2026 года из 186 705 военнослужащих 25 475 были женщинами, то есть около 14%. Свободный доступ ко всем военным специальностям женщины получили только в 2001 году, а путь до командования фрегатом занимает 15 и более лет. По данным бундесвера, ранее лишь две женщины получали командование над минно-тральными кораблями.

В 2025 году Дания стала первой скандинавской страной, которая распространила обязательную военную службу на женщин. Ее парламент принял новый закон, согласно которому датчанки, достигшие 18 лет, будут участвовать в призывной лотерее наравне с мужчинами.

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Публикация:«В Германии впервые в истории военно-морского флота женщина стала командовать фрегатом»

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