В Казахстане арестовали экс-владельца авиакомпании, самолет которой разбился под Алматы в 2019 году. Его подозревают в краже авиадвигателей

В Алматы арестовали Нурлана Жумасултанова, много лет контролировавшего авиакомпанию Bek Air. В декабре 2019 года ее пассажирский самолет Fokker 100 разбился вскоре после вылета из Алматы, погибли 13 человек. Теперь Жумасултанова подозревают в краже авиационных двигателей в особо крупном размере. Об этом пишет казахстанский журналист Михаил Козачков.

Нынешнее дело, по его данным, напрямую не связано с причинами катастрофы, однако предполагаемую кражу обнаружили именно во время ее расследования. По данным Козачкова, несколько двигателей для Fokker 100 пропали с территории аэропорта Алматы. Позже выяснилось, что один из них был установлен на разбившемся самолете. Двигатель опознали по серийному номеру.

Расследование продолжалось несколько лет. В 2026 году материалы передали Комитету национальной безопасности Казахстана — местной спецслужбе. После допроса Жумасултанова признали подозреваемым. 9 сентября суд отправил его под арест на два месяца, ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Еще один фигурант дела находится под домашним арестом.

Жумасултанов много лет был связан с Bek Air. После катастрофы вице-министр индустрии Казахстана Берик Камалиев называл его единственным учредителем авиакомпании. Сам Жумасултанов публично представлял перевозчика и ранее говорил следствию, что создал Bek Air, с 2011 года контролировал компанию и до 2016 года возглавлял ее совет директоров. Однако в 2025 году на суде по делу о катастрофе он заявил, что никогда не работал в Bek Air и лишь представлял владельцев самолетов.

После катастрофы проверка выявила у Bek Air проблемы именно с учетом двигателей и запчастей. Авиационные власти Казахстана установили, что компания переставляла детали между самолетами, а с нескольких двигателей были сняты таблички с серийными номерами. Из-за этого, по словам регулятора, невозможно было достоверно установить происхождение двигателей и их фактическую наработку.

Fokker 100 авиакомпании Bek Air разбился 27 декабря 2019 года вскоре после взлета из Алматы. Самолет не смог набрать высоту, пробил бетонное ограждение аэропорта и врезался в здание. На борту находились 98 человек, 13 из них погибли. После катастрофы полеты Bek Air приостановили, а в 2020 году компанию лишили сертификата эксплуатанта.