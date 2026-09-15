Ученые нашли в ДНК финнов следы средневековой миграции шведов в Финляндию

Древние геномы жителей юго-западной Финляндии подтвердили: массовое переселение шведов на финское побережье действительно произошло, и его следы до сих пор обнаруживаются в ДНК современных жителей региона. К такому выводу пришла международная группа ученых из Университета Турку и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, изучившая геномы 34 человек, похороненных на территории Финляндии между 800 и 1250 годами нашей эры.

До сих пор миграция шведов в восточную провинцию королевства — территорию, которую сами шведы называли «Эстерланд», — была известна прежде всего по историческим документам: церковным записям, названиям деревень, разделению приходов по шведскому и финскому праву. Прямых генетических подтверждений этому процессу не было — геномов, охватывающих период непосредственно перед началом миграции, попросту не существовало. Новое исследование впервые закрывает этот пробел.

Ученые сравнили ДНК людей раннего Средневековья с геномами современных финнов из двух зон — прибрежной и внутренней. Результат оказался четким: жители внутренних районов сохраняют генетическую преемственность с местным населением на протяжении почти тысячи лет, тогда как у жителей побережья всё иначе. У современных прибрежных финнов доля скандинавских предков почти на 25% выше, чем у их средневековых предшественников, а доля балтийских предков, наоборот, заметно сократилась.

По расчетам авторов, поскольку жители обеих зон в раннем Средневековье имели практически одинаковое происхождение, крупная миграция шведов должна была произойти позже — в основном после XIII века. Это совпадает с данными историков, которые датируют пик шведского переселения концом XIII — началом XIV века: именно тогда королевство активно укрепляло восточные владения, строя замки в Турку, Хямеэнлинна и Раасепори.

При этом переселенцы, судя по всему, оседали почти исключительно у побережья — рядом с административными и церковными центрами власти — и почти не продвигались вглубь страны. Это объясняет, почему внутренние районы сохранили генетическую непрерывность, а прибрежные — нет. Политическая власть Швеции закреплялась во внутренней Финляндии не через переселение, а административными и церковными методами.

Дополнительным подтверждением связей между Швецией и Финляндией стала обнаруженная генетическая близость нескольких офицеров, погибших на шведском флагманском корабле «Крунан» в 1675 году, с жителями средневековой Финляндии — это совпадает с историческими данными о том, что офицеров для шведского флота нередко набирали именно среди финнов или их потомков.