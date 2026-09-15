FT: Швейцарская «дочка» польского нефтепереработчика Orlen потеряла $230 млн на несостоявшейся сделке по венесуэльской нефти в 2023 году

Швейцарское трейдинговое подразделение польской государственной энергокомпании Orlen — Orlen Trading Switzerland (OTS) — авансом перечислило $230 млн дубайской компании Hannon International за 6 млн баррелей венесуэльской нефти, которые так и не были поставлены. Об этом говорится в расследовании Financial Times, основанном на внутренних документах компании, данных о судоходстве, анализе блокчейна, материалах судебных дел и интервью с участниками событий.

Контракт на $345 млн был подписан в конце ноября 2023 года — вскоре после того, как США временно смягчили санкции против Венесуэлы. Основатель Hannon Кам Хо Тсе познакомился с тогдашним главой OTS Самером Авадом на лодочной вечеринке в Абу-Даби во время Гран-при «Формулы-1». Поскольку венесуэльская госкомпания PDVSA требовала предоплату в криптовалюте USDT, Hannon переводила деньги через посредников в Дубае, а затем передавала криптовалюту брокерам в Каракасе — в том числе на флешках, из рук в руки, в ресторанах и отелях. По данным Hannon, около $50 млн из переведенных средств пропали при обмене через дубайскую компанию Horizon Global, еще часть — через Gold Mar International Trading. В итоге компания получила лишь половину груза мазута (по одному контракту) и вообще не получила партию нефти (по другому контракту).

Пока деньги и криптовалюта циркулировали между Дубаем и Каракасом, три зафрахтованных Orlen супертанкера несколько месяцев простояли пустыми у венесуэльского терминала Хосе, а Orlen продолжала платить за простой судов. В марте 2024 года, уже после смены руководства Orlen (произошедшей вместе с приходом нового правительства премьера Дональда Туска), компания расторгла контракт с Hannon. По внутренним подсчетам OTS, расходы на фрахт по сделкам с Hannon составили $72 млн — больше, чем компания рассчитывала заработать на самой сделке. Власти Польши оценили общие потери Orlen от истории с венесуэльской нефтью не менее чем в 1,6 млрд злотых (около $424 млн).

Варшавская прокуратура предъявила Аваду и другим бывшим руководителям OTS обвинения в преступном управлении компанией. Сами обвиняемые вину отрицают, а до суда дело пока не дошло. В январе 2025 года Авада задержали в ОАЭ по запросу Интерпола, однако местный суд отклонил требование Польши об экстрадиции, и его отпустили. Orlen пытается взыскать с Hannon $230 млн через арбитраж, — компания настаивает, что обязанностью Hannon была поставка нефти, а не посредничество, и то, как именно расходовались деньги дальше, не снимает с нее ответственности.

В самой Hannon утверждают обратное: компания выступала лишь «рукавом» (sleeve) для закупки нефти за криптовалюту, поскольку сама Orlen не могла проводить такие операции напрямую и была готова довести сделку до конца, если бы у нее было больше времени. Спустя два дня после того, как Orlen расторгла контракт, США неожиданно продлили окно санкционных послаблений по Венесуэле еще на 45 суток — но было уже поздно: груженный венесуэльской нефтью танкер, ранее зафрахтованный Orlen, в итоге ушел на индийский НПЗ Reliance Industries.

Ранее сообщалось, что Orlen объявила серию тендеров на закупку нефти, что является вероятным признаком того, что часть покупателей ближневосточной нефти ищет альтернативные баррели после остановки ключевого саудовского нефтепровода.