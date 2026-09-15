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Новости

США отменили ограничения на вредные выбросы для угольных и газовых электростанций. Экологи предупреждают о возросших рисках для здоровья

The Insider
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа отменила требования к угольным и газовым электростанциям улавливать до 90% выбросов парниковых газов. Об этом сообщает издание The Hill. Как заявили в Агентстве по охране окружающей среды (EPA) США, это позволит сэкономить $310 млрд. Экологи предупреждают, что решение администрации отразится на здоровье американцев. США и так входят в число крупнейших загрязнителей атмосферы в мире, а ограничение выбросов от угольных и газовых электростанций — один из ключевых элементов кампании по защите климата.

Глава EPA Ли Зелдин заявил, что администрации президентов-демократов Барака Обамы и Джо Байдена более пятнадцати лет «вели войну против угля, пытаясь уничтожить надежный и доступный источник энергии», однако нынешнее руководство Белого дома отменяет требования к угольным и газовым электростанциям улавливать 90% вредных выбросов. По словам чиновника, решение администрации позволит сэкономить $310 млрд, а американцы теперь смогут «не выключать свет». Он добавил:

«Реальность такова, что Америка производит энергию лучше и чище, где где-либо еще в мире. Наши электростанции не должны подвергаться несправедливым ограничениям».

В EPA заявляют, что выбросы парниковых газов «не оказывают существенного влияния на глобальное изменение климата». Однако, как отмечает газета The Guardian, такой шаг приведет к выбросам 123 млн метрических тонн углекислого гада в течение следующего десятилетия, а парниковые газы — ключевая причина глобального изменения климата.

Джина Маккарти, возглавлявшая EPA при Бараке Обаме, отметила, что решение администрации Трампа затронет каждого, но сильнее всего пострадают «дети и внуки». Она подчеркнула:

«Каждый американец заслуживает дышать чистым воздухом, но эта администрация снова и снова дает зеленый свет на всё большее загрязнение в ущерб нашему здоровья. Это решение выводит из-под удара крупнейших промышленных загрязнителей страны».

Директор программного направления экологической организации Sierra Club Холли Бендер заявила, что экологи намерены оспорить решение администрации в суде. Она пояснила:

«Они откровенно отрицают изменение климата в тот момент, когда климатический кризис разворачивается в режиме реального времени. Это шокирующее предательство американской общественности».

По мнению президента независимого Центра климатических и энергетических решений Натаниэля Кеохана, которого цитирует Би-би-си, EPA «проигнорировало научные подходы и отказалось от своей ответственности по защите общественного здоровья и благосостояния». Издание отмечает, что США находятся на втором месте по выбросам парниковых газов в мире, пропуская вперед лишь Китай. Би-би-си подчеркивает, что решение EPA стало очередным шагом Трампа по сворачиванию мер по борьбе с глобальным потеплением и изменением климата. В феврале EPA отменила сделанное во времена Обамы научное заключение, согласно которому парниковые газы представляют угрозу общественному здоровью.

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Публикация:«США отменили ограничения на вредные выбросы для угольных и газовых электростанций. Экологи предупреждают о возросших рисках для здоровья»

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