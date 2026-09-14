Близкий к Путину бизнесмен Кремлев оплатил свадьбу Трампа-младшего на Багамах — ProPublica

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев профинансировал часть расходов Дональда Трампа-младшего на свадьбу, прошедшую в мае на одном из частных Багамских островов. Об этом сообщает издание ProPublica со ссылкой на изученные документы и разговоры с тремя людьми, знакомыми с организацией торжества.

По данным издания, Кремлев оплатил аренду одного из частных островов, где проходили банкет и ночлег гостей — она обошлась примерно в $100 тысяч, а также фейерверк стоимостью около $70 тысяч. Команда бизнесмена помогала в организации мероприятия, а сами платежи поступили от связанной с IBA структуры в Дубае — компании IB Challenger. Ассоциацию бокса, которую возглавляет Кремлев, ранее финансировал «Газпром».

Среди примерно 50 гостей церемонии были зять Трампа-младшего Джаред Кушнер, брат жениха Эрик Трамп и сам Кремлев с группой русскоязычных гостей, чье присутствие «озадачило других приглашенных». Двое собеседников ProPublica отметили, что группа держалась особняком и говорила по-русски. На опубликованных после свадьбы фотографиях и видео российские гости практически не появляются.

Представитель Трампа-младшего не опроверг факт оплаты свадьбы Кремлевым, назвав его «личным другом», с которым у Трампа-младшего нет деловых отношений — по словам представителя, они познакомились через общего знакомого из охотничьей среды. Пресс-служба Кремлева подтвердила «дружеские отношения» сторон и заявила, что бизнесмен «никогда не обсуждал политические вопросы» со своими американскими знакомыми. Бывшие сотрудники ФБР, опрошенные ProPublica, назвали ситуацию тревожной: по словам одного из них, финансирование подобного рода «рано или поздно предполагает встречные обязательства».

Кремлев известен близостью к Владимиру Путину — в апреле он получил от президента орден Дружбы, а в дни перед свадьбой сопровождал Путина в поездке в Китай. Украина ввела против бизнесмена персональные санкции, ссылаясь на его связь с Путиным и российскими силовыми структурами. Ранее сообщалось, что Кремлев вместе с главой президентской службы безопасности Алексеем Рубежным зарабатывает миллиарды на букмекерском рынке в России.