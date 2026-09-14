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Россия готовится развернуть базу морских дронов в Крыму: на спутниковых снимках обнаружили 21 укрытие на Донузлаве

The Insider
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На берегу озера Донузлав в аннексированном Крыму построили не менее 21 защищенного укрытия, которые, вероятно, предназначены для российских морских дронов. На предполагаемую базу первым обратил внимание украинский OSINT-проект «КіберБорошно», а исследователь морских вооружений H I Sutton проанализировал спутниковые снимки и детализировал устройство объекта. На их данные обратил внимание проект «Крым.Реалии» «Радио Свобода».

OSINT-проект «КіберБорошно» сообщил о сооружениях возле Новоозерного 1 сентября. Его аналитики предположили, что эллинги предназначены для хранения безэкипажных катеров (БЭК). По их оценке, активного боевого применения таких катеров российскими войсками пока не наблюдается, однако строительство специальной инфраструктуры может свидетельствовать о подготовке к их будущему развертыванию.

Ссылаясь на данные «КіберБорошна», H I Sutton изучил спутниковые снимки Донузлава и насчитал как минимум 21 укрытие на двух участках южного берега озера. По его данным, первые восемь начали строить в феврале 2026 года, вскоре после этого появились еще восемь, а позднее второй участок расширили до 13 укрытий. К сооружениям подведены дороги, по которым к воде могут доставлять катера и оборудование. Внутри укрытий беспилотники, предположительно, можно спускать на воду, готовить к выходу и временно хранить.

На следующий день после публикации «КіберБорошна», 2 сентября, ВМС Украины сообщили об уничтожении у острова Змеиный российского БЭК «Кама». Откуда именно его запустили, неизвестно. «Каму» Россия впервые официально представила в июне 2026 года. По заявленным характеристикам, такой катер способен удаляться от места базирования на расстояние до 700 км и нести до 600 кг боевой нагрузки.

Россия уже применяла морские беспилотники в войне против Украины, однако пока, по оценке собеседника «Крым.Реалии», ранее служившего в украинской военной разведке, использует их в ограниченном количестве. Большинство показанных Россией военных безэкипажных катеров, по его словам, остаются на стадии испытаний или демонстрационных образцов, а сведений об их серийном производстве нет.

В июле главком ВМФ России Александр Моисеев сообщил, что в стране строят первый безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн для поиска подводных лодок и других подводных объектов. Анонс тогда раскритиковали несколько провоенных Telegram-каналов и комментаторов: они утверждали, что российскому флоту прежде нужно наладить массовый выпуск небольших и дешевых ударных безэкипажных катеров, которые Украина активно применяет против российских кораблей и инфраструктуры.

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Публикация:«Россия готовится развернуть базу морских дронов в Крыму: на спутниковых снимках обнаружили 21 укрытие на Донузлаве»

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