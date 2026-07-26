Главком ВМФ России сообщил о строительстве 500-тонного беспилотного корабля. Провоенные каналы требуют сначала наладить выпуск малых БЭКов

Анонс вызвал критику сразу у нескольких крупных провоенных каналов и комментаторов. Они считают, что российский флот пытается перейти к крупным и дорогим безэкипажным кораблям, не наладив массовое производство небольших и дешевых ударных катеров, которые Украина применяет против российских кораблей, портов и Крымского моста.

Telegram-канал «Разработчик БПЛА» сравнил эту концепцию с созданием одного «беспилотного Ту-95» вместо массового производства дронов. Авторы канала утверждают, что 500-тонный корабль не решит две основные проблемы ВМФ — нехватку малых ударных БЭКов и отсутствие устойчивой дальней связи на море. 500-тонный БЭК «будет потоплен точно также, как любой другой аналогичный корабль», считает «Разработчик БПЛА».

Публикацию процитировали «военкоры» Владимир Романов и Юрий Котенок. Романов также добавил:

«Практика показывает, что некоторые высшие офицеры МО ставят перед собой ключевой целью не обороноспособность страны и повышение действительной эффективности нашей армии, а стратегию, которую можно охарактеризовать словами "как побольше спи///дить"».

«Рыбарь» в Max отметил, что крупные безэкипажные платформы с противолодочными комплексами или средствами ПВО действительно могут понадобиться флоту, однако назвал их следующей ступенью развития. По мнению канала, сначала ВМФ необходимо освоить серийное производство малых БЭКов и отработать на них необходимые технологии. Выпускать 500-тонные беспилотные корабли массово помешают ограничения в производстве двигателей, корпусов и бортового оборудования, считают авторы.

С похожей критикой выступили бывший депутат Верховной рады Олег Царев и военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, посты которых позднее процитировал телеканал «Царьград» Константина Малофеева.

«Очень жаль. Сейчас время дешевых и эффективных беспилотных средств поражения. Но делать мы будем не маленький, быстрый, дешевый БЭК. Мы будем делать морской супербеспилотник. Водоизмещением 500 тонн. Потратим миллиарды. <...> мы видим украинские БЭКи, которые бьют по нашим судам и пытаются бить по Крымскому мосту. Но наших БЭКов мы нигде не видим. Очевидно, что сейчас надо сосредоточиться на маленьких БЭКах, как я писал выше, а не на суперпроектах»,

— посетовал Царев. Он также оспорил представление проекта как не имеющего зарубежных аналогов: по его словам, США уже испытали 145-тонный беспилотный корабль Sea Hunter и строят платформы MUSV сопоставимого водоизмещения для противолодочных задач.

«Все в традициях: от самых больших в мире наручных электронных часов, до самого большого беспилотного корабля»,

— написал Стешин. Он также противопоставил крупный корабль дешевым морским дронам, которые можно массово применять против значительно более дорогих целей. По его мнению, к большим беспилотным платформам следует переходить позднее, а сейчас приоритетом должны быть простые и недорогие БЭКи.

Публичные сведения о боевом применении российских морских дронов пока остаются единичными. Россия впервые использовала такой аппарат для удара по мосту в Затоке Одесской области в феврале 2023 года, однако конструкция не получила серьезных повреждений. Позднее российские власти и провоенные источники сообщали еще о нескольких атаках, но массового применения БЭКов, сопоставимого с украинским, Россия пока не демонстрировала.

«Верстка» связывала отставание в том числе с отключением терминалов Starlink, через которые российские морские дроны могли поддерживать связь на большой дальности. Российские системы спутниковой связи пока не стали полноценной заменой Starlink, утверждали опрошенные изданием специалисты.

Материал подготовлен на основе мониторинга сообщений системы Iona, отслеживающей публикации СМИ, городских пабликов, Telegram-каналов, каналов в Max, а также федеральных и региональных органов власти и ведомств.