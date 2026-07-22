В США начнут производить украинские морские дроны MAGURA — WSJ

Американская компания ReconCraft и украинский разработчик беспилотных катеров Uforce подписали меморандум о создании совместного производства морских дронов MAGURA в штатах Орегон и Южная Каролина, сообщает The Wall Street Journal.

По словам соучредителя ReconCraft Джо Силковски, партнеры рассчитывают выпускать сначала сотни, а в перспективе тысячи безэкипажных катеров ежегодно. В рамках соглашения украинская сторона передаст американской компании конструкторскую документацию, программное обеспечение для автономного управления и технологии связи.

Как отмечает WSJ, Пентагон намерен инвестировать в проект, рассматривая морские дроны как более дешевую альтернативу традиционным вооружениям, запасы которых сократились после конфликта с Ираном.

Ранее Bloomberg писал, что украинские MAGURA V5 уже использовались американскими силами во время учений на Филиппинах, где успешно поразили корабль-мишень.

MAGURA — украинские многоцелевые безэкипажные катера, способные перевозить до 770 кг полезной нагрузки на расстояние около 560 км. В зависимости от модификации их стоимость составляет менее $500 тысяч. Помимо ударных операций, они могут использоваться для запуска воздушных дронов, противоминных миссий и поиска подводных лодок с помощью буксируемых гидроакустических систем.

В войне России против Украины MAGURA в значительной степени заставили российские военные корабли отступить из Чёрного моря, а также поражали нефтяные танкеры и мосты.