Власти районов Лондона с начала года изъяли несколько тысяч брошенных прокатных электровелосипедов. За год это число выросло на 23%

Районные администрации Лондона с начала 2026 года изъяли 3393 прокатных электровелосипеда, брошенных на улицах или припаркованных с нарушениями. Это на 23% больше, чем за весь 2025 год. Данные собрала газета The Guardian, направив властям запросы по закону о свободе информации.

Больше всего изъятий пришлось на технику калифорнийской компании Lime — свыше 2000 с начала года. Ее конкурент Forest оказался на втором месте с 978 изъятыми велосипедами, Voi — на третьем со 103. Цифры предоставили 19 муниципалитетов. Запросы издание направило в 21 район Лондона, где действуют контракты на бесстанционный велопрокат, а также в администрацию Сити. Девять районов ответили, что не изымали велосипеды и не штрафовали операторов, еще три не уложились в срок или сообщили, что не располагают такими сведениями.

Отмечается, что бесстанционные электровелосипеды в последние годы быстро набрали популярность как более дешевая и экологичная альтернатива другим видам транспорта. По оценке транспортного управления Лондона (TfL), на них приходится каждая десятая из 1,5 млн ежедневных поездок на велосипеде в городе. Активисты требуют от операторов не допускать скоплений техники на тротуарах и проезжей части. Представитель организации Living Streets Зак Вайни заявил, что небрежно припаркованные электровелосипеды мешают людям безопасно ходить по улицам и передвигаться на колясках. Глава направления политики Королевского национального института слепых Эрик Маттис отметил, что рост числа брошенных велосипедов тяжелее всего сказывается на слепых и слабовидящих, пожилых людях и пользователях инвалидных колясок. Он сказал:

«Люди получают травмы, наталкиваясь на велосипеды, оставленные на тротуаре, и проблема только усугубляется».

По его словам, часть незрячих перестала выходить на улицу без сопровождения и отказалась от привычных маршрутов.

Член совета района Камден Джеймс Слейтер рассказал, что электровелосипеды оставляют на парковочных местах для жителей и они мешают движению на дорогах. Слейтер сказал:

«Во время солнечного затмения у нас были рои электровелосипедов вокруг Примроуз-Хилл и Хэмпстед-Хит».

Ответственность за создание условий, чтобы техника не создавала помех, он возложил на операторов. Муниципалитеты жалуются и на отсутствие единого регулирования — по словам Слейтера, нынешние правила напоминают мозаику, 32 лондонских совета проводят разную политику, а на границах районов порой работают разные компании. Принятый в апреле закон о передаче полномочий в Англии дает местным властям право лицензировать операторов проката и устанавливать требования к парковке, безопасности и доступности. В Лондоне эти полномочия получает TfL, которое должно выстроить единый для всей столицы режим регулирования. В мэрии сообщили, что вместе с TfL и министерством транспорта готовят подзаконные акты, чтобы как можно быстрее ввести «давно необходимые меры контроля», и что в основе будущего регулирования должно лежать повышение безопасности — это позволит отрасли и дальше развиваться.

Сами операторы возражают, что районы мало вкладываются в обустройство велопарковок, из-за чего велосипеды и скапливаются на тротуарах. В то же время подавляющее большинство поездок, по словам представителя сервиса Lime, завершается корректно, а изъятиями и штрафами заканчивается очень малая их доля. В Forest тоже указали, что число размеченных парковок не поспевает за спросом, и сообщили о работе с районными властями ради ответственной парковки. В Voi отметили, что техника компании не должна перекрывать проходы, тротуары, входы и пути эвакуации, и что жалобы на помехи там воспринимают всерьез, понимая, как плохая парковка бьет по людям с инвалидностью, родителям с колясками и тем, кто пользуется средствами для передвижения.

В это время в США министр транспорта Шон Даффи призвал Конгресс сократить финансирование велодорожек и поддержать ликвидацию уже существующих, которые, по его мнению, создают заторы для автотранспорта.