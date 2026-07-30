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Новости

Минтранс США потребовал у Конгресса разрешение на снос велодорожек, назвав их символом политики DEI, «создающим пробки»

The Insider
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Министр транспорта США Шон Даффи в письме сенаторам, курирующим транспортное законодательство, призвал Конгресс сократить финансирование велосипедных дорожек и «поддержать снос существующих велодорожек, которые создают заторы». Даффи написал:

«Мы призываем Конгресс ограничить конкурентное и формульное грантовое финансирование велодорожек и другой велосипедной инфраструктуры, которая снижает пропускную способность дорог для автомобилей, и поддержать снос существующих велодорожек, создающих заторы».

Одновременно сотрудников Федерального управления автомобильных дорог (FHWA) обязали удалить с сайта ведомства упоминания велодорожек и связанной инфраструктуры — об этом со ссылкой на внутреннюю переписку сообщило NPR. Часть подобных проектов Даффи ранее называл «дорожками DEI».

Ранее в этом году власти уже пытались снести одну из велодорожек в Вашингтоне, но столкнулись с иском от местной велосипедной организации. Суд приостановил снос, указав в 61-страничном решении, что в материалах дела отсутствует «разумное обоснование» такого шага. Точечное давление на неугодные инфраструктурные проекты для администрации Трампа не ново — например, финансирование расширения транспортной системы в Иллинойсе на $2,1 млрд Белый дом ранее приостанавливал по схожей логике. Кроме того, Трамп предлагал возобновить финансирование тоннеля между Нью-Йорком и Нью-Джерси в обмен на переименование вокзала Пенсильвания-стейшен в свою честь.

Согласно опросу YouGov 2025 года, велодорожки поддерживают три четверти американцев, которые считают, что они повышают качество жизни и безопасность как для водителей, так и для велосипедистов. Веломаршрут Empire State Trail в штате Нью-Йорк, по данным недавнего исследования, приносит экономике $1,87 млрд и ежегодно принимает 9,75 млн посетителей.

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