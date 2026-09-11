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Новости

На «Авито» стали массово появляться объявления о продаже мобильных убежищ от дронов

The Insider
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На «Авито» появляются объявления о продаже мобильных укрытий от беспилотников, выяснило издание «НеМосква». Компании-изготовители «железобетонных бомбоубежищ» предлагают клиентам конструкции разной вместимости и с разной толщиной стен.

По желанию покупателя в укрытие проведут освещение, поставят лавочки, двери и огнетушители, а цвет и шрифт надписи на фасаде тоже можно выбрать самостоятельно. Продавец из Донецка, чьи конструкции оказались самыми дешёвыми среди найденных изданием предложений — от 248 тыс. рублей с доставкой в Воронеж и Краснодар, — уверяет что его решение показывает «100-процентнаую готовность к эксплуатации сразу после установки».

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В Петербурге стандартное укрытие обойдётся минимум в 330 тыс. рублей, в оккупированном Севастополе — от 350 тыс. В Краснодаре вместо железобетонной конструкции клиентам также предлагают бронеколпак стоимостью 270 тыс. рублей.

Помимо готовых укрытий, на «Авито» «НеМосква» обнаружила объявления фирм, берущихся построить подземный бункер, — однако конкретных цен на такие работы продавцы не указывают. Журналисты из Перми сообщали о мобильных укрытиях стоимостью 354 тыс. рублей, хотя объявлений из этого города на самой площадке нет.

Ранее ВНИИ ГОЧС сообщал о запуске в России серийного производства мобильного модульного убежища «КУБ-М», рассчитанного на защиту людей, в том числе от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного заражения местности. Позднее стало известно о задержании главы института, которые эти конструкции разрабатывал.

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Публикация:«На «Авито» стали массово появляться объявления о продаже мобильных убежищ от дронов»

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