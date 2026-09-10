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Международный союз конькобежцев отклонил апелляции Валиевой и Кондратюка на лишение нейтрального статуса

The Insider
Марк Кондратюк и Камила Валиева. Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Марк Кондратюк и Камила Валиева. Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. После повторной индивидуальной проверки организация решила, что оба спортсмена не соответствуют требованиям для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Причины решения ISU не раскрыл.

ISU также отказал в нейтральном статусе российской танцевальной паре — Александре Степановой и Ивану Букину. Валиева, Кондратюк, Степанова и Букин могут в течение 21 дня обратиться в Спортивный арбитражный суд. До завершения возможного разбирательства они не смогут выступать на турнирах под эгидой ISU, получать очки международного рейтинга и бороться за мировые титулы.

Как писал The Insider, нейтральные статусы Валиевой и Кондратюка отозвали в начале сентября, после чего оба спортсмена подали апелляции и предоставили дополнительные сведения о соблюдении критериев нейтральности. Незадолго до этого Украинская федерация фигурного катания потребовала повторно проверить их допуск. Она указывала на службу Кондратюка в спортивной роте ЦСКА и сотрудничество Валиевой с находящейся под санкциями Татьяной Навкой.

Согласно правилам ISU, нейтральный статус не могут получить спортсмены, которые находятся на действительной службе в вооруженных силах или органах безопасности России и Беларуси, участвовали в войне против Украины либо после февраля 2022 года активно и публично ее поддерживали. Связь с человеком, находящимся под санкциями, отдельно среди оснований для отказа не указана. ISU не сообщил, повлияло ли обращение украинской федерации на итог повторной проверки.

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Публикация:«Международный союз конькобежцев отклонил апелляции Валиевой и Кондратюка на лишение нейтрального статуса»

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