ISU отозвал у Камилы Валиевой нейтральный статус. Фигуристка подала апелляцию — госагентства

Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал у российской фигуристки Камилы Валиевой нейтральный статус, необходимый для участия в международных соревнованиях. Об этом со ссылкой на неназванных собеседников сообщают ТАСС и РИА «Новости». В самом ISU публично об этом пока не объявляли.

По данным российских госагентств, статус Валиевой отозвали одновременно с принятием такого же решения в отношении другого российского фигуриста Марка Кондратюка. Оба спортсмена подали апелляции, а их представителей попросили предоставить дополнительные сведения, связанные с соблюдением критериев нейтральности. Если обжаловать решение внутри ISU не удастся, фигуристы смогут обратиться в Спортивный арбитражный суд.

За несколько дней до этого Украинская федерация фигурного катания потребовала пересмотреть нейтральный статус Валиевой, Кондратюка, Григория Федорова и Софии Дзепки. Федерация утверждает, что Кондратюк, Федоров и Дзепка связаны с российскими вооруженными силами через ЦСКА. Валиева тренируется в академии Татьяны Навки и участвует в ее ледовых шоу, а Навка находится под санкциями Евросоюза за поддержку действий, подрывающих территориальную целостность Украины.

В материалах украинской федерации также упоминается участие Валиевой в церемонии награждения в Кремле в апреле 2022 года, открытии «Игр будущего» вместе с Владимиром Путиным в 2024 году и мероприятии государственного «Движения первых» в 2025-м. Президент федерации Даниль Амирханов 5 сентября сообщил, что организация продолжает добиваться повторной проверки российских спортсменов.

Согласно правилам ISU, к международным соревнованиям не допускаются российские и белорусские спортсмены, которые проходят действительную службу в вооруженных силах или органах безопасности, участвовали в военных действиях либо после февраля 2022 года публично поддерживали войну против Украины. Решение принимается индивидуально на основании имеющихся доказательств, а спортсмену должны дать возможность представить объяснения и подать апелляцию. Связь с человеком, находящимся под санкциями, отдельно среди оснований для недопуска не указана.

В августе The Insider писал, что Валиева вошла в число российских фигуристов, получивших нейтральный статус на сезон 2026/2027. Она возобновила карьеру в начале 2026 года после четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд аннулировал все ее результаты начиная с декабря 2021 года, а сборная России лишилась золота командного турнира Олимпиады в Пекине.