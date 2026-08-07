Фигуристки Валиева и Трусова, а также фигурист Гуменник получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил к международным стартам в нейтральном статусе российских фигуристок Камилу Валиеву и Александру Игнатову (Трусову) — соответствующие сведения появились на сайте организации, сообщает РБК. Такое же разрешение получил Пётр Гуменник, выступавший на Олимпиаде-2026.

20-летняя Валиева вернулась в спорт в январе, когда истек срок ее отстранения за нарушение антидопинговых правил. Сейчас она готовится в команде Татьяны Навки, ее тренер — Светлана Соколовская. Прежде, до дисквалификации, фигуристка работала в группе Этери Тутберидзе.

22-летняя Игнатова (Трусова) пропустила соревнования начиная с сезона 2022/2023, а в августе прошлого года у нее родился сын. Первым официальным стартом после четырехлетнего перерыва для нее стал январский чемпионат России по прыжкам: в четвертьфинале личного турнира фигуристка показала девятый результат из десяти и не пробилась в полуфинал.

Помимо них, ISU открыл дорогу на международные турниры бронзовому призеру последнего чемпионата России Марии Захаровой, победителю национального первенства сезона 2024/2025 Владиславу Дикиджи, одиночнице Дине Хуснутдиновой, бронзовым призерам чемпионата мира 2021 года в парном катании Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, а также танцевальным дуэтам: Елизавете Пасечник и Дарио Чиризано, Ирине Хаврониной и Девиду Нарижному, Анне Коломенской и Артёму Фролову; и спортивным парам: Анастасии Мухортовой с Дмитрием Евгеньевым и Екатерине Чикмарёвой с Матвеем Янченковым. Всего нейтральный статус на сегодня есть более чем у 50 российских фигуристов, при этом на ключевых соревнованиях предстоящего сезона число доступных им квот будет ограничено.

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не допускались к стартам под эгидой ISU с марта 2022 года. 30 июня 2026 года союз частично отменил это решение и разрешил спортсменам из России и Беларуси выступать в нейтральном статусе с сезона 2026/2027 — без флага, гимна и национальной формы. Валиева же оказалась отстранена отдельно: допинг-проба, взятая у нее на чемпионате России 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин, о чем стало известно уже во время Олимпиады в Пекине, где она успела выступить в командном турнире. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд признал нарушение и дисквалифицировал фигуристку на четыре года с даты сдачи пробы, аннулировав все ее результаты за этот период. Российская команда лишилась золота командных соревнований Игр-2022, а первое место было отдано сборной США.