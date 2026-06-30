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Международный союз конькобежцев допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе

The Insider
Getty Images

Getty Images

Международный союз конькобежцев (ISU) частично снял ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Решение вступит в силу с сезона 2026/2027. Представители этих стран смогут выступать на турнирах под эгидой ISU и других международных соревнованиях в нейтральном статусе, без государственной символики. Правила распространяются также на тренеров и сопровождающий персонал.

Допускать спортсменов будут индивидуально. Как следует из опубликованного документа, в котором перечислены критерии, в соревнованиях не смогут участвовать те, кто служит в вооруженных силах или органах нацбезопасности РФ или Беларуси, воевал против Украины или публично поддерживал боевые действия.

ISU также разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в командных соревнованиях в составе нейтральных команд. Это касается, в частности, синхронного катания, командной гонки в конькобежном спорте, эстафет в шорт-треке и командного турнира по фигурному катанию. Если организация не увидит угроз для безопасности и честности турниров, ограничения могут быть дополнительно смягчены. При возникновении таких проблем ISU оставляет за собой право снова усилить ограничения, говорится в документе.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ISU отстранил российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от международных соревнований. В последние месяцы международные спортивные организации начали постепенно смягчать ограничения: часть российских спортсменов уже получили возможность выступать в нейтральном статусе, в том числе на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине.

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