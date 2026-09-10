Украина поразила в Новороссийске три российских ракетоносителя. Один из них незадолго до этого запускал «Калибры» по Киеву

Опубликованные после атаки спутниковые снимки, по оценке украинских источников, указывают еще как минимум на два возможных поражения. Одной из целей стал малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М». На кадрах видно попадание в корабль. Украинские источники утверждают, что после удара он потерял боеспособность.

«Буян-М» — серия российских малых ракетных кораблей, вооруженных комплексом «Калибр-НК». Несмотря на небольшие размеры, они способны запускать дальнобойные крылатые ракеты по наземным целям и неоднократно использовались Россией для ударов по Украине. Украинская сторона утверждает, что пораженный в Новороссийске корабль незадолго до атаки участвовал в обстреле Киева.

Еще одной вероятной целью стал фрегат «Адмирал Макаров», также способный запускать «Калибры». Украинские источники публикуют снимки, на которых, по их оценке, видны повреждения левого борта корабля. Ранее «Адмирал Макаров» уже становился целью украинских атак. Кроме того, анализировались кадры предполагаемой атаки на большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов». Однако в этом случае, по предварительной оценке украинских ресурсов, боеприпас до корабля не долетел.