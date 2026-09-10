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Новости

Украина поразила в Новороссийске три российских ракетоносителя. Один из них незадолго до этого запускал «Калибры» по Киеву

The Insider
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В результате комбинированного ракетно-дронового удара Украины по Новороссийску в ночь на 9 сентября могли быть поражены сразу три российских корабля — носителя крылатых ракет: малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» и фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») ранее заявил, что в результате комплексного удара военно-морская база в Новороссийске «потеряла ряд военных плавсредств, в том числе ракетоносцы».

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о попадании в надстройку корабля «Адмирал Эссен», после которого на борту возник пожар. Украинские военные также заявили, что для атаки на фрегат использовалась крылатая ракета «Нептун». «Адмирал Эссен» — фрегат проекта 11356Р Черноморского флота России и носитель крылатых ракет «Калибр», которые российские военные используют для ударов по Украине. Это не первое поражение «Эссена»: в августе украинская разведка сообщала об ударах по «Адмиралу Эссену», «Адмиралу Макарову» и патрульному кораблю «Василий Быков».

Поврежденный корабль, предположительно «Адмирал Эссен»

Поврежденный корабль, предположительно «Адмирал Эссен»

Фото: Exilenova+

Опубликованные после атаки спутниковые снимки, по оценке украинских источников, указывают еще как минимум на два возможных поражения. Одной из целей стал малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М». На кадрах видно попадание в корабль. Украинские источники утверждают, что после удара он потерял боеспособность.

«Буян-М» — серия российских малых ракетных кораблей, вооруженных комплексом «Калибр-НК». Несмотря на небольшие размеры, они способны запускать дальнобойные крылатые ракеты по наземным целям и неоднократно использовались Россией для ударов по Украине. Украинская сторона утверждает, что пораженный в Новороссийске корабль незадолго до атаки участвовал в обстреле Киева.

Еще одной вероятной целью стал фрегат «Адмирал Макаров», также способный запускать «Калибры». Украинские источники публикуют снимки, на которых, по их оценке, видны повреждения левого борта корабля. Ранее «Адмирал Макаров» уже становился целью украинских атак. Кроме того, анализировались кадры предполагаемой атаки на большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов». Однако в этом случае, по предварительной оценке украинских ресурсов, боеприпас до корабля не долетел.

Предположительно «Адмирал Макаров»

Предположительно «Адмирал Макаров»

Фото: Exilenova+

Предположительно «Адмирал Макаров»
Предположительно «Буян-М»

Удар по Новороссийску был нанесен в ночь на 9 сентября и включал разные средства поражения. Украинская сторона заявляла об атаке на портовую и военную инфраструктуру города. Пожары подтверждали и спутниковые данные системы NASA FIRMS, которая фиксирует тепловые аномалии. Согласно карте FIRMS, в районе порта в ночь на 9 сентября тепловые отметки фиксировались с 02:05 до 03:45 по московскому времени. Наиболее интенсивные из них приходятся на 03:45.

После регулярных украинских атак на Севастополь Россия перебазировала значительную часть Черноморского флота в Новороссийск. Однако в последние годы Украина начала систематически атаковать и эту базу — морскими и воздушными беспилотниками, а также ракетами.

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Публикация:«Украина поразила в Новороссийске три российских ракетоносителя. Один из них незадолго до этого запускал «Калибры» по Киеву»

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