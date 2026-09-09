Российское МВД расширяет представительство в Кыргызстане и будет «обмениваться информацией» с киргизскими силовиками

Россия и Кыргызстан расширяют функции представительств своих МВД в обеих странах. Представительство российского МВД в Бишкеке, которое ранее работало в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере миграции, теперь будет заниматься более широким кругом правоохранительных вопросов и участвовать в «информационном обмене» с МВД Кыргызстана. Это следует из соглашения между правительствами двух стран, официально опубликованного 8 сентября, обнаружил The Insider.

Соглашение было подписано в Бишкеке еще 26 ноября 2025 года и вступило в силу 17 августа этого года. Оно заменяет часть положений соглашения 2017 года о взаимном учреждении представительств компетентных органов «в сфере миграции». Теперь деятельность российского представительства регулируется соглашением уже «по вопросам внутренних дел и миграции».

Среди функций представительств МВД документ называет обеспечение взаимодействия двух министерств, взаимодействие с государственными органами страны пребывания, международными организациями и общественными объединениями, а также участие в «информационном обмене между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Киргизской Республики». Какую именно информацию смогут передавать друг другу российские и киргизские силовики, в соглашении не уточняется. Представительства также смогут принимать граждан и участвовать в подготовке международных соглашений в правоохранительной сфере.

Сотрудники представительств и члены их семей получат соответствующие дипломатические привилегии и иммунитеты. Такой же защитой будут пользоваться помещения представительств, их имущество, архивы, документы и корреспонденция. По взаимной договоренности Россия и Кыргызстан смогут открывать отделения представительств и в других городах.

Одновременно Кыргызстан создаст в Москве отдельное представительство своего МВД. Существующее киргизское представительство по вопросам миграции будет преобразовано в представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

Расширение взаимодействия российских и киргизских силовиков происходит на фоне нескольких случаев задержания в Кыргызстане россиян, которых российские власти преследовали в том числе за антивоенную деятельность.

В мае 2023 года в Бишкеке задержали антивоенного активиста Алексея Рожкова, который уехал из России после поджога военкомата в знак протеста против вторжения в Украину. Рожкова без решения суда вывезли в Россию. Правозащитники тогда сообщали, что одновременно киргизские силовики задержали еще нескольких находившихся в российском розыске граждан РФ и отправили их в Россию.

Еще более показательным стал случай активиста «Левого блока» Льва Скорякина. Летом 2023 года его задержали в Бишкеке по российскому запросу об экстрадиции. Скорякин попросил убежища, а прокуратура Кыргызстана в итоге отказала России в его выдаче. После освобождения он получил немецкую гуманитарную визу и собирался уехать в Германию.

Однако в октябре к шелтеру, где находился Скорякин, приехали люди, представившиеся сотрудниками киргизского уголовного розыска, и увезли его. Некоторое время адвокаты не могли установить его местонахождение, а затем выяснилось, что активист находится в московском СИЗО «Бутырка». Правозащитники сообщали The Insider, что Скорякина незаконно вывезли из Кыргызстана в Россию, несмотря на отказ в экстрадиции. В марте 2024 года стало известно, что Скорякин уехал в Европу.

В июне 2023 года в Бишкеке также задержали активистку «Левого сопротивления» Алену Крылову, разыскиваемую в России по делу об «экстремистском сообществе». Она запросила убежище в Кыргызстане и находилась под арестом в рамках рассмотрения российского запроса об экстрадиции. В декабре того же года сообщалось, что ее вывезли из Кыргызстана в Россию и осудили на два года лишения свободы.