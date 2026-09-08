Глава Россотрудничества Игорь Чайка подписал соглашения об открытии 11 «Русских домов», восемь из них в Африке. С начала войны закрылись 13

Руководитель Россотрудничества Игорь Чайка 8 сентября подписал соглашения об открытии 11 новых партнерских «Русских домов». Как следует из заявлений главы ведомства на церемонии подписания, из этих одиннадцати площадок восемь откроются в африканских странах, еще две — в Армении и впервые партнерские «Русские дома» появятся в странах СНГ. Чайка также объявил об изменении принципов оценки работы «Русских домов»: теперь ее будут привязывать к конкретным результатам — продвижению русского языка и российского образования, а также культурным, молодежным, научным и гуманитарным проектам.

С 2027 года агентство запускает программу микрогрантов. Деньги можно будет получить на образовательные, культурные, научно-технологические, молодежные, исторические и другие проекты — как индивидуально, так и в составе группы или общественной организации. Курировать распределение грантов будет Общественный совет Россотрудничества.

Отдельно Чайка высказался об иностранных выпускниках российских вузов: по его словам, получившие образование в России студенты должны возвращаться на родину и применять знания для развития экономики своих стран. При этом набор специальностей для иностранных студентов, подчеркнул глава агентства, должен определяться не только их личным выбором, а реальными потребностями конкретной страны-партнера — будь то врачи, инженеры или другие профессии.

Двум из одиннадцати соглашений — с Арменией — Чайка уделил особое внимание, назвав отношения Москвы и Еревана семейными, в которых «бывает по-разному». Открытие сразу двух «Русских домов» в Армении он назвал новой возможностью для прямых связей между людьми, образовательными и культурными организациями двух стран.

Ранее The Insider подсчитал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в мире закрылось как минимум 13 представительств Россотрудничества — в некоторых случаях страны объявляли об этом официально, в других приостановка работы центров проходила почти незамеченной.