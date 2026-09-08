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«Арктик СПГ 2» требует в суде с южнокорейской Hanwha Ocean около $1 млрд за расторгнутые контракты на строительство танкеров

The Insider
Иллюстрация к материалу

«Арктик СПГ 2» требует с южнокорейской Hanwha Ocean около $1 млрд компенсации за расторгнутые контракты на строительство танкеров-газовозов, сообщает Reuters.

«Арктик СПГ 2» — проект НОВАТЭКа по добыче газа и производству СПГ на Гыданском полуострове. НОВАТЭКу принадлежит 60% проекта, его плановая мощность — 19,8 млн тонн СПГ в год. Реализации проекта помешали санкции США, введенные из-за нападения Россию на Украину.

Первая очередь завода была запущена в декабре 2023 года, однако поставки СПГ конечным покупателям (все они находятся в Китае) начались только в августе 2024 года.

Hanwha Ocean (бывшая Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) должна была построить для проекта шесть танкеров ледового класса Arc7: три для «Совкомфлота» и три для японской Mitsui O.S.K. Lines. Ранее верфь уже сообщала, что три танкера, заказанных «Совкомфлотом», были отменены из-за санкций против России.

Согласно раскрытию информации от 3 сентября, «Арктик СПГ 2» подал иск в Сингапурский международный арбитражный центр в связи с расторжением контракта на строительство судов. Сумма претензий составляет 1,37 трлн вон, что эквивалентно около $1,02 млрд. НОВАТЭК не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Ранее сообщалось, что НОВАТЭК и его партнеры расширяют флот газовозов, обслуживающих проект, на фоне сокращения морского льда и роста перевозок санкционного СПГ по Северному морскому пути.

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Публикация:««Арктик СПГ 2» требует в суде с южнокорейской Hanwha Ocean около $1 млрд за расторгнутые контракты на строительство танкеров»

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