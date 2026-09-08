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Из музея Ренуара во Франции украли картины на 9 млн евро. Одну из них воры бросили при бегстве

The Insider
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Двое неизвестных проникли в музей французского художника Пьера Огюста Ренуара в городе Кань-сюр-Мер на Лазурном Берегу и похитили четыре произведения искусства. Одну из работ они бросили, когда скрывались с места преступления, сообщает The Guardian.

Ограбление произошло рано утром 8 сентября. По словам мэра Кань-сюр-Мера Бриана Массона, сигнализация музея сработала в 5:48, а уже через пять минут на место прибыла муниципальная полиция. Воров зафиксировали городские камеры видеонаблюдения, однако им удалось скрыться. Во время бегства они бросили одну из четырех похищенных работ.

Власти города предварительно оценили стоимость похищенных произведений в 9 млн евро. Какие именно работы были украдены, пока не сообщается.

Музей Ренуара расположен в доме, где художник провел последние годы жизни и умер в 1919 году. Музей открылся в 1960 году. В его коллекции находятся картины Ренуара, в том числе портреты, пейзажи и обнаженная натура, а также принадлежавшие ему вещи — среди них мольберт и инвалидное кресло.

В октябре 2025 года произошло одно из самых громких музейных ограблений последних лет: из парижского Лувра за семь минут вынесли девять ювелирных изделий из коллекции Наполеона III и императрицы Евгении. Одну из ценностей, поврежденную корону императрицы, грабители бросили при побеге. Остальные восемь предметов, в том числе украшенная почти двумя тысячами бриллиантов диадема Евгении и сапфировое ожерелье последней королевы Франции Марии-Амелии, до сих пор не найдены. 

По делу были арестованы пять человек. После ограбления Лувр объявил об усилении безопасности и установке ста дополнительных камер наблюдения. Глава музея была вынуждена покинуть должность.

В марте 2026 года из музея Fondazione Magnani Rocca неподалеку от итальянской Пармы похитили три картины стоимостью более €9 млн — работы Поля Сезанна, Пьера Огюста Ренуара и Анри Матисса. Двое грабителей в масках проникли в музей через окно и вынесли полотна менее чем за три минуты. В августе итальянские карабинеры обнаружили все три картины в квартире в Парме. Фигурантами расследования стали девять граждан Молдовы.

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Публикация:«Из музея Ренуара во Франции украли картины на 9 млн евро. Одну из них воры бросили при бегстве»

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