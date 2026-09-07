Против журналиста Алексея Серёгина возбудили третье уголовное дело. Его этапировали в Москву на психиатрическую экспертизу

Против находящегося в СИЗО журналиста из Йошкар-Олы Алексея Серёгина возбудили третье уголовное дело — о возбуждении ненависти либо вражды к группе лиц по ч. 1 ст. 282 УК. Об этом Серёгин сообщил в письме из СИЗО. Как стало известно The Insider, сейчас журналиста этапируют в Москву, где он должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу в Центре имени Сербского.

По словам источника The Insider, новое дело может быть связано с высказываниями Серёгина о российских чиновниках и силовиках, которых он в том числе на судебных заседаниях называл «карателями» и заявлял, что они не имеют права его судить. Сам Серёгин писал, что подробности обвинения ему пока неизвестны. О возбуждении дела следователь Александр Ягодаров уведомил его 28 августа.

3 сентября Серёгина этапировали из Йошкар-Олы в СИЗО № 2 Казани. В письме, опубликованном его группой поддержки, журналист сообщил, что находится в камере с 15 заключенными и тяжело перенес дорогу. По его словам, условия содержания в Казани хуже, чем в Йошкар-Оле.

Ранее Серёгин рассказывал о резком ухудшении состояния в СИЗО: у него, по его словам, появились тревога, депрессия, нарушения речи и проблемы с концентрацией, а во время судов и следственных действий его «буквально трясет». Журналист утверждает, что психиатр СИЗО изменила схему лечения, однако она не помогла, а в госпитализации ему отказали.

Серёгин также рассказывал, что его направили в Центр имени Сербского, чтобы установить, был ли он вменяем в момент предполагаемого преступления и нуждается ли в психиатрическом лечении в стационаре. По словам журналиста, во время предварительной экспертизы в психиатрической больнице Йошкар-Олы врачи усомнились в его вменяемости после того, как он рассказал им о пытках при задержании.

Серегина задержали 4 июня в Йошкар-Оле. Первое уголовное дело против него возбудили по статье об оправдании терроризма в интернете. Поводом стал оставленный в 2024 году комментарий о Джохаре Дудаеве и войне в Чечне. По данным центра «Сова», Серегин писал, что ответственность за начало боевых действий лежала на Борисе Ельцине, а Дудаев до войны был готов к переговорам. Организация отмечала, что в изученных ею комментариях журналист не одобрял теракт в Буденновске.

После задержания Серегин заявил, что силовики пытали его током, требуя разблокировать телефон. Позднее против него составили протокол по административной статье о неповиновении полиции. По версии сотрудников Центра «Э», журналист при задержании оттолкнул одного из них и попытался скрыться. Серегин это отрицал и утверждал, что дело понадобилось полиции, чтобы объяснить полученные им при задержании повреждения. На заседании 15 июля суд отклонил восемь его ходатайств и оштрафовал журналиста на 2000 рублей.

Еще в июне против Серегина возбудили второе уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей «иностранного агента». По его словам, поводом стал пост в Telegram-канале, который несколько минут оставался без обязательной маркировки.

Серегин вел Telegram-канал «В Марий Эл ничего не будет», где писал о проблемах региона, политических преследованиях и погибших в Украине жителях республики. В 2024 году Минюст внес журналиста в реестр «иностранных агентов».