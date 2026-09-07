Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

86.59

EUR

100.57

OIL

97.54

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

79

 

 

 

 

 

Новости

Против журналиста Алексея Серёгина возбудили третье уголовное дело. Его этапировали в Москву на психиатрическую экспертизу

The Insider
Иллюстрация к материалу

Против находящегося в СИЗО журналиста из Йошкар-Олы Алексея Серёгина возбудили третье уголовное дело — о возбуждении ненависти либо вражды к группе лиц по ч. 1 ст. 282 УК. Об этом Серёгин сообщил в письме из СИЗО. Как стало известно The Insider, сейчас журналиста этапируют в Москву, где он должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу в Центре имени Сербского.

По словам источника The Insider, новое дело может быть связано с высказываниями Серёгина о российских чиновниках и силовиках, которых он в том числе на судебных заседаниях называл «карателями» и заявлял, что они не имеют права его судить. Сам Серёгин писал, что подробности обвинения ему пока неизвестны. О возбуждении дела следователь Александр Ягодаров уведомил его 28 августа.

3 сентября Серёгина этапировали из Йошкар-Олы в СИЗО № 2 Казани. В письме, опубликованном его группой поддержки, журналист сообщил, что находится в камере с 15 заключенными и тяжело перенес дорогу. По его словам, условия содержания в Казани хуже, чем в Йошкар-Оле.

Ранее Серёгин рассказывал о резком ухудшении состояния в СИЗО: у него, по его словам, появились тревога, депрессия, нарушения речи и проблемы с концентрацией, а во время судов и следственных действий его «буквально трясет». Журналист утверждает, что психиатр СИЗО изменила схему лечения, однако она не помогла, а в госпитализации ему отказали.

Серёгин также рассказывал, что его направили в Центр имени Сербского, чтобы установить, был ли он вменяем в момент предполагаемого преступления и нуждается ли в психиатрическом лечении в стационаре. По словам журналиста, во время предварительной экспертизы в психиатрической больнице Йошкар-Олы врачи усомнились в его вменяемости после того, как он рассказал им о пытках при задержании.

Серегина задержали 4 июня в Йошкар-Оле. Первое уголовное дело против него возбудили по статье об оправдании терроризма в интернете. Поводом стал оставленный в 2024 году комментарий о Джохаре Дудаеве и войне в Чечне. По данным центра «Сова», Серегин писал, что ответственность за начало боевых действий лежала на Борисе Ельцине, а Дудаев до войны был готов к переговорам. Организация отмечала, что в изученных ею комментариях журналист не одобрял теракт в Буденновске.

После задержания Серегин заявил, что силовики пытали его током, требуя разблокировать телефон. Позднее против него составили протокол по административной статье о неповиновении полиции. По версии сотрудников Центра «Э», журналист при задержании оттолкнул одного из них и попытался скрыться. Серегин это отрицал и утверждал, что дело понадобилось полиции, чтобы объяснить полученные им при задержании повреждения. На заседании 15 июля суд отклонил восемь его ходатайств и оштрафовал журналиста на 2000 рублей.

Еще в июне против Серегина возбудили второе уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей «иностранного агента». По его словам, поводом стал пост в Telegram-канале, который несколько минут оставался без обязательной маркировки.

Серегин вел Telegram-канал «В Марий Эл ничего не будет», где писал о проблемах региона, политических преследованиях и погибших в Украине жителях республики. В 2024 году Минюст внес журналиста в реестр «иностранных агентов».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Против журналиста Алексея Серёгина возбудили третье уголовное дело. Его этапировали в Москву на психиатрическую экспертизу»

Популярное

  1. «Закрыл телом товарищей». Как госпропаганда превратила в героя наемника, сбежавшего на фронт от долгов и надзора по делу о педофилии
  2. На донышке. Дефицит топлива пришел в Россию надолго и грозит вырасти еще
  3. Ничего святого. Кем на самом деле был Дмитрий Донской, которого пропаганда cделала своим символом
  4. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи
  5. Ловушка для «жука»: как европейский автопром может повторить ошибку АвтоВАЗа

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте