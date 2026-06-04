В Йошкар-Оле арестован журналист Алексей Серегин

Как стало известно The Insider, в городе Йошкар-Ола арестовали журналиста Алексея Серёгина. В позапрошлом году он был объявлен «иноагентом». Журналиста задержали недалеко от дома и завели в квартиру в наручниках, при этом у него была разбита голова. Вместе с полицейскими и Серегиным в квартиру зашла понятая. После обыска в квартире Серёгина увезли в Следственное управление СК по республике Марий-Эл на допрос и задержали на 48 часов. Ему планируют избрать меру пресечения. Адвокаты, к которым обратились его близкие, отказываются его защищать.

Последний пост в своем Telegram-канале Серёгин опубликовал сегодня днем. Об интересе к нему со стороны правоохранителей он в последнее время не писал.

В феврале этого года суд оштрафовал его на пять тысяч рублей по административной статье об «участии в деятельности нежелательной организации» (20.33 КоАП РФ) за пересказ в Telegram-канале расследования издания «Проект». За несколько дней до этого суд прекратил другое дело в его отношении по той же статье: тогда причиной стала ссылка на новость издания «Агентство».

Это уже не первый случай преследования Серёгина по политической статье: как пишет «Радио Свобода», в октябре 2019 года в его квартире провели обыск в рамках «Дела ФБК»; у Серёгина изъяли компьютер, диктофон и телефон. В 2021 году его задержали на шествии в поддержку Алексея Навального. В июле 2025 года провластные Telegram-каналы писали, что у Серёгина прошел обыск по делу «Револьт-центра». В сентябре того же года его оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие «иноагентской» маркировки на посте в Telegram.