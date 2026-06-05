Журналиста Алексея Серегина отправили в СИЗО по делу о комментарии про Джохара Дудаева

Журналиста Алексея Серёгина из Йошкар-Олы отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма в интернете. Как стало известно The Insider, при задержании силовики били Серёгина током, требуя назвать пароль от телефона. Ранее The Insider сообщил о задержании журналиста и обыске в его квартире.

По данным «7х7» и центра «Сова», поводом для уголовного дела стал комментарий о Джохаре Дудаеве, оставленный в 2024 году в Telegram-чате «Сапожник Chat». Следствие, как пишет «7х7», сочло, что комментарий «оправдывал незаконные вооруженные формирования в Чечне в 1990-х годах».

Серёгина задержали 4 июня на автобусной остановке недалеко от дома. После этого его, как сообщал The Insider, завели в квартиру в наручниках, при этом у него была разбита голова. Там прошел обыск, затем журналиста увезли на допрос в Следственное управление СК по Республике Марий Эл.

Центр «Сова» пишет, что ознакомился с рядом комментариев Серёгина в Telegram-чате «Сапожник Chat». По оценке организации, в них журналист возлагал ответственность за боевые действия в Чечне на Бориса Ельцина, обвинял его в антидемократизме и утверждал, что Дудаев до начала войны был готов к переговорам. Теракт в Будённовске 1995 года Серёгин, по данным «Совы», упоминал как рычаг давления чеченских сепаратистов на Россию и не одобрял его.

«Сова» сомневается, что эти высказывания можно квалифицировать как оправдание терроризма. Организация подчеркивает, что комментарии касались событий более чем 30-летней давности, а уголовная ответственность за создание незаконного вооруженного формирования появилась в России только в 1995 году, а к террористической деятельности такие действия были отнесены в 2006 году.

Серёгин вел Telegram-канал «В Марий Эл ничего не будет», где писал о проблемах региона, политических делах и погибших в Украине жителях республики. В 2024 году Минюст объявил его «иностранным агентом». В феврале 2026 года суд оштрафовал Серёгина на 5000 рублей по административной статье об участии в деятельности «нежелательной организации» — за пересказ расследования издания «Проект».