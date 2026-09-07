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Новости

Официальное приложение властей Белгородской области для предупреждения об атаках дронов не работает по «белым спискам» и с VPN

The Insider
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Власти Белгородской области представили мобильное приложение, которое должно сообщать жителям об угрозе атак беспилотников, однако сервис отказывается работать при включенном VPN, а также при постоянно действующем в регионе режиме «белых списков» интернет-трафика. На эту проблему обратили внимание пользователи, чьи жалобы приводит Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» со ссылкой на местных жителей.

Как выяснили местные Telegram-каналы, за разработку приложения отвечает региональное министерство цифрового развития, а установить программу пока можно только на Android-устройства и исключительно через магазин приложений Rustore. Сервис работает в тестовом режиме. Приложение позволяет видеть на карте зоны, где объявлена угроза атаки беспилотников, а также получать информацию о направлении их движения. Для этого программе также нужен доступ к геолокации пользователя.

О разработке подобного сервиса в августе объявлял врио губернатора региона Александр Шуваев. Тогда он обещал, что приложение сможет присылать оповещения об опасности даже «при выключенном телефоне». Отвечая на вопрос жительницы одного из округов об отсутствии у нее мобильной связи и интернета, Шуваев заявил:

«Есть система, которая даже при выключенном телефоне будет оповещать, что есть опасность ракетная или атака беспилотная. В ближайшее время она запустится».

Однако, судя по отзывам белгородцев, обещание пока не выполнено: без доступа к мобильному интернету приложение не функционирует.

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Ранее сообщалось, что в России отдельно от государственных сервисов заработала независимая система оповещения «Мигалка»: она предупреждает пользователей об атаках дронов и ракет, полицейских рейдах и облавах на военнообязанных через Telegram-бота, которым уже пользуются свыше 13 тысяч человек.

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