В России запустили систему оповещения о БПЛА, отключениях интернета и облавах полиции

В России заработала независимая система оповещения «Мигалка», которая предупреждает пользователей об атаках беспилотников и ракет, полицейских рейдах, облавах на военнообязанных и отключениях интернета. Создатели проекта говорят, что решили запустить его в том числе из-за проблем с официальными предупреждениями об опасности: сообщения МЧС и РСЧС могут приходить с опозданием или не приходить вовсе. Сейчас ботом @migalka_alerts_bot пользуются более 13 тысяч человек.

«Мигалка» работает через Telegram и отслеживает около тысячи открытых источников: официальные каналы региональных властей, государственные и независимые СМИ, местные Telegram-каналы и сообщения очевидцев. Алгоритм с использованием ИИ ищет сообщения об угрозах, определяет тип события и его географию, удаляет дубликаты и формирует короткое уведомление. Пользователь может выбрать не только регион, но и конкретный город, район или населенный пункт и получать предупреждения только для этой территории.

Основной категорией уведомлений стали атаки беспилотников и ракетные обстрелы. Однако бот также предупреждает о необычной активности силовиков — проверках документов, оцеплениях, массовых рейдах и задержаниях на политических акциях. Отдельная категория посвящена облавам на военнообязанных: туда попадают сообщения о принуждении к подписанию контрактов, насильственной доставке в военкоматы, рейдах для постановки на воинский учет и проверках мужчин призывного возраста. В этой части проект сотрудничает с Движением сознательных отказчиков.

Еще одна категория — ограничения интернета. «Мигалка» сообщает об отключениях мобильной связи и введении «белых списков» сайтов. В этой сфере проект сотрудничает с мониторингом шатдаунов «На связи».

После запуска создатели «Мигалки» решили проверить, насколько эффективно работает государственная система предупреждений об атаках. В опросе внутри бота приняли участие жители российских регионов. После исключения территорий, где было получено менее десяти ответов, в выборке остались 1480 человек из 39 регионов.

Опрос показал, что в семи регионах — Москве, Московской, Брянской, Смоленской, Тверской, Липецкой и Тюменской областях — 76% респондентов практически никогда не получают СМС РСЧС. В остальных исследованных регионах такой ответ дали 9% участников. При этом 44% опрошенных сообщили, что СМС иногда приходят уже после атаки. Еще 29% заявили, что получают предупреждения не при каждой атаке. Только 16% респондентов сказали, что сообщения обычно приходят вовремя. В 22 из 39 исследованных регионов самой распространенной проблемой оказались именно запоздалые предупреждения.

Полезными государственные СМС назвали лишь 33% участников опроса. Даже среди тех, кому они обычно приходят своевременно, полезными их считают чуть больше половины — 53%.

Создатели проекта отмечают, что опрос проводился непосредственно среди пользователей «Мигалки», поэтому его результаты нельзя считать репрезентативными для всего населения России. При этом формат опроса внутри бота, по словам разработчиков, исключал возможность голосования людей, которые им не пользуются.

Проблемы с официальными предупреждениями фиксировались и независимо от исследования «Мигалки». В ряде регионов жители жаловались на получение сообщений уже после объявления угрозы или даже после ее отбоя. В Омской области власти, например, объясняли задержки техническими ограничениями операторов связи и признавали, что доставка массовой СМС-рассылки конкретному абоненту может занимать до часа.

В проекте «На связи» The Insider также сообщили, что получают много свидетельств о предупреждениях, которые приходят после атак или не приходят вовсе. Отдельного исследования СМС проект не проводил. При этом «На связи» столкнулся с другой проблемой: россияне, по наблюдениям проекта, постепенно привыкают к постоянным отключениям мобильного интернета и перестают о них сообщать. Из-за этого мониторинг в последнее время фиксирует меньше шатдаунов, однако в проекте сомневаются, что их реальное количество уменьшилось.