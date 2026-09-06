Ультраправая «Альтернатива для Германии» набирает 45,4% в Саксонии-Анхальт после подсчета результатов на 85% участков

Главная интрига вечера заключается в том, получит ли АдГ достаточно мест, чтобы сформировать земельное правительство самостоятельно. Для этого партии необязательно набирать 50% голосов: ей необходимо получить больше половины мандатов в ландтаге. Какая именно доля голосов для этого потребуется, зависит от того, сколько голосов получат партии, которые не преодолеют 5%-ный барьер и поэтому не будут участвовать в распределении мест. Обычно абсолютное большинство мандатов может быть достигнуто примерно при 45–48% голосов.

По последним данным, кроме АдГ и ХДС, в ландтаг проходят Левая партия, СДПГ и Зеленые. На границе 5%-ного барьера остается «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW): последняя оценка дает ему 5,2%. Чем больше партий пройдут в парламент, тем выше будет доля голосов, необходимая АдГ для абсолютного большинства мест. Поэтому прохождение BSW может лишить АдГ возможности править в одиночку даже при результате около 45%.

Кандидат АдГ в премьер-министры Ульрих Зигмунд перед выборами говорил, что будет претендовать на пост главы правительства только в случае, если партия получит абсолютное большинство и сможет сформировать кабинет без партнеров по коалиции. Остальные крупные партии отказываются создавать коалицию с АдГ. BSW, напротив, не исключил сотрудничества с ней по отдельным вопросам.

Политолог, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский ранее писал в колонке для The Insider, что приход АдГ к власти в Саксонии-Анхальт может иметь последствия и для оборонной инфраструктуры Германии. Земельные власти участвуют в выдаче разрешений на передвижение тяжелой техники, контролируют полицию, которая должна сопровождать военные колонны, а также распоряжаются частью региональной инфраструктуры. По оценке Стратиевского, правительство АдГ при желании могло бы замедлить переброску военных сил через регион в случае реализации «Оперативного плана Германия», предусматривающего перемещение сил НАТО на восток Европы.

Отделение АдГ в Саксонии-Анхальт с 2023 года признано земельным ведомством по защите Конституции подтвержденно правоэкстремистским.