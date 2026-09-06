Явка на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт к полудню составила 34,7%, следует из данных земельной избирательной комиссии. Пять лет назад к этому времени на участках проголосовали 22,4% избирателей, то есть нынешний показатель выше сразу на 12,3 процентного пункта. В промежуточную статистику не входит голосование по почте, окончательная явка станет известна после закрытия участков в 18:00.

Повышенное внимание к выборам связано прежде всего с возможной победой ультраправой «Альтернативы для Германии». Согласно последнему опросу Forschungsgruppe Wahlen для ZDF, АдГ поддерживают 41% избирателей, тогда как ХДС действующего премьер-министра Свена Шульце — 23%. Еще один предвыборный опрос Infratest dimap дает АдГ 42%, а ХДС — 22%. На выборах 2021 года ситуация была обратной: ХДС победил с 37,1%, а АдГ получила 20,8%.

Если АдГ получит большинство мест, она впервые сможет самостоятельно сформировать правительство одной из немецких земель — это станет первым приходом ультраправой партии к власти на таком уровне в послевоенной истории ФРГ. Остальные крупные партии отказываются создавать с АдГ коалицию, поэтому даже первое место само по себе еще не гарантирует ей власть. Однако более трети мест уже даст АдГ блокирующее меньшинство: партия сможет препятствовать решениям, требующим двух третей голосов, в том числе изменению земельной конституции и избранию судей Конституционного суда.

Отделение АдГ в Саксонии-Анхальт местная спецслужба признала подтвержденно правоэкстремистским. The Insider ранее писал, что лидер АдГ в земле Ульрих Зигмунд выступает за ужесточение депортаций, изменение школьных программ, расширение преподавания русского языка и возобновление обменов с Россией, а также поддерживает отмену антироссийских санкций. Земельные правительства в Германии контролируют, в частности, образование, полицию и региональные спецслужбы, а также представлены в бундесрате, поэтому приход АдГ к власти в Магдебурге имел бы последствия далеко за пределами самой Саксонии-Анхальт.