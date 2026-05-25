Лидирующие в Саксонии-Анхальт ультраправые хотят вернуть уроки русского в школах. «Их победа на выборах изменит Германию» — политолог

Ультраправая «Альтернатива для Германии» впервые может прийти к власти в одном из регионов ФРГ — Саксонии-Анхальт, где партия уже лидирует в опросах. Ее местный лидер Ульрих Зигмунд обещает ужесточить политику в отношении мигрантов, «деидеологизировать» школы, вернуть уроки русского языка и возобновить обмены с Россией. Политолог Дмитрий Стратиевский объясняет The Insider, почему победа АдГ в одной земле может стать проблемой для всей Германии — и почему пророссийские лозунги ультраправых находят отклик именно на востоке страны.
«Альтернатива для Германии» близка к формированию однопартийного земельного правительства
«Альтернатива для Германии» может впервые прийти к власти в одном из регионов Германии — Саксонии-Анхальт, которая расположена в восточной части страны и ранее была частью ГДР, пишет DW со ссылкой на опросы. За несколько месяцев до выборов в земельный парламент, которые запланированы на сентябрь, рейтинг партии составляет примерно 41%.
Такой уровень поддержки может позволить ей сформировать однопартийное правительство. Сейчас в 97-местном ландтаге правит коалиция социал-демократов, свободных демократов и христианских демократов, однако по количеству мандатов (23) «Альтернатива для Германии» занимает второе место после ХДС (40).
На региональном уровне ультраправая партия имеет статус «подтвержденной правоэкстремистской организации», выданный местным ведомством по охране конституции. Правоохранители обвиняют «альтернативщиков» в противоречии базовым принципам демократического строя ФРГ, в том числе продвижении концепции «народа» по этническому происхождению, а не правовому равенству. В самой партии это решение называют политизированным.
Политолог, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский, с которым поговорил The Insider, полагает, что приход к власти «Альтернативы для Германии» в одном из регионов — «серьезная проблема» и на федеральном уровне:
«Если зеленые не пройдут, а АдГ получит, допустим, 42,5–43%, то вполне возможно, что у этой партии появится реальная возможность самостоятельно сформировать правительство земли Саксония-Анхальт.
Смотрим гипотетическую ситуацию: АдГ становится правящей партией в земле Саксония-Анхальт. Да, конечно, эта земля небольшая, она не густонаселенная, поэтому политический вес или резерв голосов у АдГ будет очень небольшим в сравнении, допустим, с крупными федеральными землями — такими, как Северный Рейн-Вестфалия, Гессен, Бавария или Баден-Вюртемберг.
Но, как известно, между демократическими партиями тоже происходят серьезные политические баталии. И вполне возможно, что в какой-то ситуации, когда между демократическими партиями — условно говоря, между социал-демократами, христианскими демократами и зелеными — возникнет политический конфликт, как раз тот самый голос от АдГ из земли Саксония-Анхальт может быть решающим для того, чтобы законопроект не прошел.
В общем, одним словом, если АдГ приходит к власти в любой федеральной земле, естественно, включая Саксонию-Анхальт, это означает не только переформатирование политического ландшафта в конкретной земле, но и серьезные, я бы сказал, кардинальные перемены на федеральном уровне. Таким образом, АдГ стала бы уже серьезным, этаблированным игроком в федеральной политике — фактически одной из правящих партий, хотя, конечно же, в федеральную коалицию она бы не вступила».
Ультраправые в Саксонии-Анхальт обещают вернуть уроки русского языка в школах и возобновить студенческие обмены
Лидер «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд сказал DW, что в случае прихода к власти намерен добиться содержания под стражей всех мигрантов, которым отказали в убежище в Германии, и их дальнейшей депортации. По его словам, также должна быть реформирована система образования:
«Мы собираемся деидеологизировать учебную программу. Это означает, что всё идеологически привнесенное в нее в последние годы будет удалено».
Как отмечает DW, АдГ выступает против программ по разнообразию, в том числе семинаров по борьбе с расизмом и просвещению в сфере ЛГБТК+. Помимо этого, Зигмунд призвал вернуть в земельных школах курсы русского языка, какие были во времена ГДР, и программы студенческого обмена с Россией:
«Почему мы должны сейчас менять направление культурной политики только потому, что таковы нынешние настроения, дух времени? Мы не считаем это хорошей идеей. Мы хотим, чтобы культура была отделена от такой тенденции».
Политик также считает правильным снятие санкций против России.
Политолог Стратиевский объясняет пророссийскую позицию исторической близостью восточных регионов Германии к Советскому Союзу и нынешними настроениями части электората:
«АдГ, как известно, — партия сугубо популистская, и в прошлом она очень часто отправляла своим или потенциально своим избирателям месседжи и различные проекты, прожекты, которые в германской политической системе невозможно реализовать на практике.
Очень часто политики АдГ смешивают три уровня власти ФРГ — федеральный, земельный и муниципальный, или коммунальный, — и намеренно запутывают электорат, внося предложения, допустим, на коммунальном либо земельном уровне, которые невозможно реализовать без участия федерального уровня.
Но одним популизмом жив не будешь, поэтому АдГ пытается профессионализироваться. И вот как раз предложение о возобновлении, введении или расширении преподавания русского языка в школах здесь представляет интерес. Вопросы образования действительно находятся в земельной компетенции, и если, условно говоря, АдГ пришла бы к власти, то это предложение можно было бы реализовать на практике.
Почему русский? Здесь я вижу несколько причин, или следующую подоплеку. Во-первых, партия „Альтернатива для Германии“ часто демонстрирует пророссийский курс, поддерживает нарративы Кремля. Эти нарративы находят понимание в среде постоянных избирателей этой партии, и поэтому такие пророссийские сигналы, месседжи для этой партии совершенно естественны.
Кроме того, нельзя забывать, что Саксония-Анхальт и Мекленбург — Передняя Померания (две земли, где пройдут в сентябре выборы) находятся в Восточной Германии. И все-таки в Восточной Германии до сих пор сильны традиции некой дружбы с Россией. Многие путают современную Российскую Федерацию и Советский Союз — вот эту некую дружбу с русскими. Естественно, русский язык во времена ГДР в этих регионах был доминирующим, он был обязательным в системе образования, и как-то это передалось в семьях. Русский является более естественным, чем, например, французский или испанский.
И, наконец, третья подоплека — это попытка АдГ сыграть на противопоставлении западным нарративам, или, как они любят говорить, западному мейнстриму. Мол, если на территории Восточной Германии после воссоединения страны активно навязывались такие прозападные ценности, то мы выступаем против, мы мыслим более глобально — или якобы более глобально — и хотим нормализовать отношения с Россией, в том числе и в таком виде».
Лидер партийного отделения в Саксонии-Анхальт был уличен в кумовстве, а также участии в резонансной «тайной встрече под Потсдамом»
В начале года отделение АдГ в Саксонии-Анхальт, которое возглавляет Ульрих Зигмунд, оказалось в центре скандала о кумовстве. По данным Der Spiegel, отец самого Зигмунда числился в офисе другого депутата от АдГ — Томаса Корелля — и получал более 100 тысяч евро в год. Скандал затронул и других представителей партии в регионе: СМИ писали о трудоустройстве родственников депутатов и функционеров АдГ в парламентских офисах и фракции ландтага.
Зигмунд также фигурировал в статье издания Correctiv о тайной встрече правых политиков под Потсдамом, где обсуждался план массовой депортации мигрантов из Германии. В тексте говорится, что лидер парламентской группы АдГ в Саксонии-Анхальт присутствовал на этой встрече вместе с другими представителями партии. Там Зигмунд говорил, что «уличная сцена должна измениться», а иностранные рестораны должны оказаться под давлением, чтобы их владельцам было «как можно менее привлекательно жить в Саксонии-Анхальт».
После публикации он через юристов заявил, что был на встрече как частное лицо, и отрицал намерение «незаконно депортировать людей».