Лидирующие в Саксонии-Анхальт ультраправые хотят вернуть уроки русского в школах. «Их победа на выборах изменит Германию» — политолог

«Альтернатива для Германии» может впервые прийти к власти в одном из регионов Германии — Саксонии-Анхальт, которая расположена в восточной части страны и ранее была частью ГДР, пишет DW со ссылкой на опросы. За несколько месяцев до выборов в земельный парламент, которые запланированы на сентябрь, рейтинг партии составляет примерно 41%.

Такой уровень поддержки может позволить ей сформировать однопартийное правительство. Сейчас в 97-местном ландтаге правит коалиция социал-демократов, свободных демократов и христианских демократов, однако по количеству мандатов (23) «Альтернатива для Германии» занимает второе место после ХДС (40).

На региональном уровне ультраправая партия имеет статус «подтвержденной правоэкстремистской организации», выданный местным ведомством по охране конституции. Правоохранители обвиняют «альтернативщиков» в противоречии базовым принципам демократического строя ФРГ, в том числе продвижении концепции «народа» по этническому происхождению, а не правовому равенству. В самой партии это решение называют политизированным.

Политолог, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский, с которым поговорил The Insider, полагает, что приход к власти «Альтернативы для Германии» в одном из регионов — «серьезная проблема» и на федеральном уровне: