Зампредседателя парламентской фракции АдГ обвинен в непотизме и отстранен от руководства кадрами. Из-за скандала рейтинг партии падает

Заместитель председателя фракции ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Штефан Койтер был отстранен от должности руководителя отдела кадров из-за обвинений в непотизме. Его обязанности передали управляющему директору парламентской фракции Петеру Фельзеру. Об этом сообщает Der Spiegel. Как сообщил ранее новостной портал T-Online, Койтер нанял свою девушку на работу в свой аппарат. Этот случай стал последним в череде скандалов, связанных с кумовством в партии.

Как писал T-Online, о том, что Койтер и его сотрудница состоят в близких отношениях, давно известно в партии, — они вместе посещали светские мероприятия, а на входной двери и почтовом ящика дома Койтера в Дуйсбурге указана и фамилия этой женщины (журналисты ее не называют). При этом сам Койтер в ответ на запрос утверждал, что на самом деле они вместе не живут, а он просто получает почту на имя сотрудницы. Однако сам факт отношений между ними он не опроверг.

Членам Бундестага запрещено нанимать членов семьи, супругов или бывших супругов, но на романтических партнеров формальный запрет не распространяется. Тем не менее лидер фракции Алис Вайдель и руководство партии потребовали, чтобы Койтер отказался от должности руководителя отдела кадров, при этом должность замруководителя парламентской фракции он пока сохраняет.

Одновременно с Койтером стали известны имена еще двух членов АдГ, замешанных в кумовстве: депутата Бундестага и члена федерального исполнительного комитета партии Дирка Брандеса и депутата Штефана Хенце. Оба они представляют земельную ассоциацию Нижней Саксонии — Брандес является там председателем, Хенце — его заместителем. Как выяснил T-Online, партнерша Брандеса числится сотрудницей в офисе Штефана Хенце. На просьбу о комментарии они оба не ответили.

Ранее издание Der Spiegel рассказало, что случаи кумовства обнаружились и в других земельных отделениях АдГ: в Саксонии-Анхальт, Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии. К примеру, в отделении Саксонии-Анхальт отец лидера земельной ассоциации Ульриха Зигмунда числился в офисе другого депутата от АдГ — Томаса Корелля — и получал больше 100 тысяч евро в год в качестве зарплаты. Тобиас Рауш, глава фракции АдГ в региональном парламенте, устроил на работу к депутатке Бундестага Клаудии Вайсс троих своих братьев и сестер. Кроме того, его жена вместе с дочерью Вайсс работают во фракции АдГ в ландтаге. Депутат Бундестага Ян Венцель Шмидт устроил на работу в свой офис жен сразу нескольких саксонских функционеров АдГ. После того, как об этом стало известно, 8% сторонников партии, согласно соцопросу INSA для BILD, допустили, что проголосуют за другую партию на следующих выборах. Общефедеральный рейтинг партии упал на 1% за две недели. Выборы в земельный парламент Саксонии-Анхальт запланированы в сентябре этого года, и, по опросам, АдГ может получить на них большинство.