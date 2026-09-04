Пушилин приватизирует захваченный у Ахметова Donbass Palace. В Крыму его имущество по такой же схеме досталось структуре «Газпрома»

Глава аннексированной Россией части Донецкой области Денис Пушилин подписал закон, который включает здания и имущество пятизвездочного отеля Donbass Palace в Донецке, принадлежавшего структурам украинского бизнесмена Рината Ахметова, в план приватизации «ДНР» на 2026 год для дальнейшей передачи в частные руки.

Закон, подписанный 2 сентября, вносит изменения в утвержденную в феврале программу приватизации имущества «ДНР». В нее добавлен новый раздел — перечень имущества, которое власти планируют приватизировать до конца года. В перечень вошли два нежилых здания в Донецке по улице Артема, 80 площадью 13 059,9 и 73 кв. м, а также более 1,8 тысячи единиц движимого имущества, находящихся по тому же адресу. Именно на Артема, 80 расположен Donbass Palace.

Документ фактически представляет собой подробную опись содержимого гостиницы: в него включены сотни кресел и диванов, мини-бары, зеркала, картины, витрины, ресторанное и гостиничное оборудование. Некоторые позиции прямо обозначены как имущество Donbass Palace — например, четыре гриля с пометкой «Отель „Донбасс Палас“». В перечне есть и картина под названием Donbass Palace.

Отель захватили в 2017 году

Donbass Palace до российской оккупации Донецка входил в гостиничный бизнес группы ESTA, управлявшей недвижимостью SCM Рината Ахметова. Юридическим оператором гостиницы было ООО «Отель „Донбасс Палас“». В 2009 году SCM передала 89% компании под управление своей кипрской дочерней структуры ESPV Limited.

В марте 2017 года представители «ДНР» отстранили менеджмент Donbass Palace от управления гостиницей и захватили здания и оборудование. Контроль за введением временной администрации в ООО «Отель „Донбасс Палас“» власти «ДНР» возложили на свое «Министерство экономического развития». ESTA тогда заявила о полной потере контроля над отелем.

Гостиница после захвата продолжила работать. В настоящее время Donbass Palace входит в гостиничную сеть государственного предприятия «ДНР» «Туризм.Донбасс», которое также управляет донецкими отелями Park Inn и «Централь».

В Крыму имущество Ахметова после «национализации» продали структуре «Газпрома»

Схожая история ранее произошла с недвижимостью Ахметова в аннексированном Крыму. До аннексии структурам SCM принадлежала расположенная в поселке Парковое под Ялтой усадьба «Новый Кучук-Кой». После аннексии российские власти Крыма «национализировали» объект, а затем через российские суды зарегистрировали право собственности на него за республикой. SCM не признавала ни изъятие недвижимости, ни последующие действия российских властей и продолжала считать ее своей собственностью.

В 2019 году власти Крыма выставили комплекс на приватизацию с начальной ценой около 1,98 млрд рублей. Единственным участником торгов стало ООО «Эколого-туристический центр в Парковом», связанное с «Газпромом». Из-за единственного участника аукцион был признан несостоявшимся, однако российское законодательство позволяло продать объект этому претенденту. В декабре 2019 года компания приобрела бывшую собственность Ахметова почти за 2 млрд рублей.

Между двумя объектами «Газпрома» начали сносить жилой дом

Для жителей района Donbass Palace показательной может быть еще одна история из крымского Паркового. После того как структуры «Газпрома» приобрели «Новый Кучук-Кой», рядом с их владениями оказался многоэтажный комплекс апартаментов «Парковое», построенный и введенный в эксплуатацию еще при украинской власти. Высотка располагалась между бывшей усадьбой Ахметова и пятизвездочным гостиничным комплексом «Крымский бриз», также связанным с «Газпромом».

Российская администрация Ялты через суд потребовала признать многоэтажку самовольной постройкой и снести ее за счет владельцев квартир. Формально власти ссылались на нарушения при строительстве, в частности на проведение работ после истечения разрешения и на ограничения, связанные с прибрежной территорией.

Сами собственники квартир связывали требования о сносе с интересами «Газпрома». Они указывали, что дом находится непосредственно между двумя элитными объектами компании и что с его верхних этажей просматривается их территория. «Новая газета» в 2020 году описывала конфликт под заголовком «Твоя квартира — достояние „Газпрома“».

В 2021 году суд постановил снести здание. Впоследствии начался его демонтаж. При этом структуры «Газпрома» продолжили расширять свои владения в Парковом: связанная с компанией структура получила там десятки гектаров земли в долгосрочную аренду.