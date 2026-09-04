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Третий судья отказался рассматривать дело против католикоса Гарегина II. Дело передали в Кассационный суд для решения вопроса о юрисдикции

The Insider
Гарегин II. Фото: Photolure

Гарегин II. Фото: Photolure

Судья Ереванского уголовного суда общей юрисдикции Ваагн Меликян отказался рассматривать дело главы Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II (в миру Ктрич Нерсисян) и шести епископов. Как пишет Civilnet, это уже третий судья, отказавшийся рассматривать дело иерархов.

Меликян обратился в Кассационный суд Армении с просьбой разрешить вопрос о юрисдикции уголовного дела против высокопоставленных священнослужителей.

Первый судья, которому поручили вести процесс, взял самоотвод. Второй передал дело в Ереванский суд, сославшись на правило территориальной подсудности: в обвинительном заключении не было указано место совершения предполагаемого преступления.

Уголовное дело против католикоса Гарегина II было возбуждено в феврале, ему запретили покидать Армению. Поводом стал конфликт вокруг бывшего архиепископа Армана Сарояна, возглавлявшего Масиацотнскую епархию ААЦ. В январе Гарегин II отстранил Сарояна от должности, а тот обратился в суд. Суд постановил, что священник может остаться во главе епархии, пока рассматривается дело, однако это решение не было исполнено. Более того, Гарегин II лишил Сарояна сана за нарушение обета послушания.

В результате на католикоса завели дело о воспрепятствовании исполнения судебного акта. Первопрестольный Святой Эчмиадзин назвал уголовное преследование Гарегина II «антиконституционным и незаконным вмешательством во внутренние дела церкви».

Армянские СМИ отмечали, что Арман Сароян был одним из десяти армянских епископов, поддержавших инициативу премьер-министра Никола Пашиняна по «обновлению ААЦ».

Конфликт между премьером Пашиняном и руководством ААЦ продолжается с конца 2020 года, когда католикос начал резко критиковать главу правительства за проводимую политику. В частности, Гарегин II критиковал премьер-министра из-за проигранной войны в Нагорном Карабахе и призывал к его отставке. Пашинян, в свою очередь, обвиняет католикоса в связях с Москвой и нарушении обета безбрачия.

В конце августа была принята программа работы правительства на 2026–2031 годы. В нее включили пункты о необходимости реформы ААЦ и смещения действующего главы церкви католикоса всех армян Гарегина II.

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