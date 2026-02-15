Против главы Армянской церкви Гарегина II возбудили уголовное дело, ему запретили выезжать из страны — Эчмиадзин

В Армении возбудили уголовное дело в отношении главы Армянской апостольской церкви, католикоса Гарегина II. Накануне об этом сообщил адвокат Ара Зограбян, а позднее информацию подтвердил Первопрестольный Святой Эчмиадзин, опубликовав на своем сайте соответствующее заявление.

«Первопрестольный Святой Эчмиадзин решительно осуждает и выражает глубокое возмущение по поводу возбуждения уголовного дела против Его Святейшества Гарегина Второго, Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян, а также запрета Его Святейшеству покидать территорию Республики Армения, со стороны прокуратуры РА.

Данные действия в отношении Первосвятителя Всех Армян являются необоснованными, незаконными и имеют явно политический характер.

Очевидно антиконституционным и незаконным вмешательством во внутренние дела Церкви власть препятствует пастырской деятельности Верховного Патриарха».

По словам Зограбяна, генпрокуратура Армении инкриминирует Гарегину II воспрепятствование исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном — бывшим архиепископом, лишенным сана. Адвокат отметил также, что запрет на выезд «может повлиять на участие [католикоса] в собрании епископов, которое планируется провести в Австрии». Собрание должно пройти 16–18 февраля.

Ранее Гарегин II лишил Сарояна сана за нарушение обета послушания и отстранил от должности главы Масиацотнской епархии ААЦ. Священнослужитель подал иск с требованием восстановить его в должности, суд удовлетворил его требование. Как отмечает информагентство «Новости-Армения», Сароян был одним из 10 епископов, поддержавших инициативу премьер-министра Армении Никола Пашиняна по «обновлению ААЦ».

13 февраля Пашинян заявил, что «инициатива созыва собрания епископов за пределами Армении направлена на вывод Католикосата Армянской Апостольской Церкви из Республики Армения, усиление его марионеточного характера в руках определенных сил и использование в качестве инструмента против Республики Армения». Премьер также сказал, что не позволит вывезти из страны «сокровища Эчмиадзина».

