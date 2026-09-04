Трамп назначил Адама Телле врио министра армии США после отставки Дэна Дрисколла на фоне конфликта с главой Пентагона Хегсетом

Президент США Дональд Трамп в четверг назначил Адама Телле, гражданского руководителя Инженерного корпуса армии США, исполняющим обязанности министра армии после отставки Дэна Дрисколла на фоне сообщений о его конфликте с главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщает Associated Press.

Трамп написал в Truth Social:

«Он великий патриот, которого уважают все».

Хегсет в своём посте в Twitter (X) поддержал эту оценку, назвав Телле «сильным и очень умным» и добавив, что тот станет «немедленным активом» для армии США.

До нынешней должности Телле более 20 лет проработал в аппарате сенаторов-республиканцев и в Белом доме — в первый срок Трампа он занимал пост главного связного президента с Сенатом. C 2021 по 2025 год Телле был руководителем аппарата сенатора-республиканца Билла Хагерти, а до этого 18 месяцев проработал в Белом доме и 10 лет — в команде покойного сенатора-республиканца Тэда Кокрана. На посту помощника министра по гражданским работам Телле занимался вопросами коммерческого судоходства, снижения ущерба от наводнений и разрешений по Закону о чистой воде — в частности, в мае он комментировал проект по защите от наводнений стоимостью $3,2 млрд, который должен обезопасить более 200 тыс. человек.

The Insider ранее писал о конфликте Хегсета с Дрисколлом: глава Пентагона опасался, что министр армии может стать его потенциальным преемником, и добивался его отстранения от переговоров по Украине, пытаясь заменить его своим помощником Шоном Парнеллом. Сам Дрисколл, союзник вице-президента Джей Ди Вэнса, не назвал причин своей отставки, заявив лишь, что для него была честью служба на этом посту. Среди уволенных ранее Хегсетом союзников Дрисколла в армии — генерал Рэнди Джордж, занимавший пост начальника штаба армии. Исполняющим обязанности начальника штаба теперь стал генерал Кристофер Лануив, недавно свернувший программу модернизации дронов, которую продвигал Дрисколл.

AP отмечает, что Телле заступает на свою должность на фоне конфликта с Ираном, а значительная часть армейских подразделений размещена на Ближнем Востоке — эта война усугубила дефицит систем ПВО Patriot и THAAD, которые находятся в ведении армии. Агентство подчёркивает, что уход Дрисколла вызвал сожаление и у демократов, и у республиканцев: сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис заявил, что Хегсет «создаёт вакуум руководства на верхних этажах наших вооружённых сил».