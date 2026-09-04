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В Непале двух рабочих спасли из затопленного тоннеля ГЭС через девять дней после наводнения. Число погибших превысило 1,2 тыс. человек

The Insider
Спасенных из тоннеля ГЭС рабочих доставили вертолетом в госпиталь Катманду. Фото: CNN

Спасенных из тоннеля ГЭС рабочих доставили вертолетом в госпиталь Катманду. Фото: CNN

Двух рабочих спасли из тоннеля ГЭС в Непале через девять дней после наводнения, сообщает Reuters. Санджая Саха и Кабира Махарджана извлекли из тоннеля гидроэлектростанции «Верхняя Тришули-3А» утром 4 сентября. Обоих доставили в военный госпиталь в Катманду. По данным агентства, они находятся в отделении интенсивной терапии, их жизненные показатели стабильны.

Сах рассказал, что во время катастрофы работал в диспетчерской и задержался, помогая другим выбраться.  По его словам, находясь внутри, он поддерживал связь голосом и звуками с тремя или четырьмя людьми поблизости.

Перед спасением рабочих участники операции услышали голоса из тоннеля, сообщает CNN, чьи корреспонденты находятся на месте. Чтобы проложить путь к людям, спасатели взрывали крупные валуны, а затем разбирали завалы вручную. Работу осложняют затопленные проходы, грязь и отсутствие электричества. Точное число остающихся внутри людей неизвестно, поиски продолжаются.

Разрушительное наводнение началось утром 26 августа в районе границы Непала и Китая. По предварительной оценке Геологической службы США, причиной стало обрушение горного склона, затронувшее ледник. Поток воды, льда, камней и грунта прошел почти 100 километров вниз по речным долинам, разрушая здания и инфраструктуру.

По данным местных властей, число погибших в Непале превысило 1,2 тыс., еще тысячи человек остаются пропавшими без вести. Среди пропавших около 900 работников 12 гидроэнергетических проектов, примерно 500 из них оказались заблокированы в тоннелях. На китайской стороне границы, в Тибете, власти сообщили о 21 погибшем и 541 пропавшем без вести.

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