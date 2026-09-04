Посетители торговых центров в России стали больше тратить на базовые товары: доля расходов на еду и алкоголь выросла за год с 22% до 24%

Данные Росстата также указывают на рост расходов на еду. В январе—марте 2026 года жители российских городов тратили на продукты в среднем 32,1% своих доходов против 32% годом ранее. Доля трат на ЖКХ выросла с 10,7% до 12,2%. На непродовольственные товары стали тратить меньше — с 29,3% против 30,2%.

Согласно данным, которые приводит «Коммерсантъ», в первом полугодии 2026 года расходы россиян на продовольствие достигли 33% от дохода. Оборот продуктовых магазинов в ТЦ вырос на 4-6% процентов год к году. Сократились расходы на красоту и здоровье, детские товары, бытовую технику и электронику.

Директор департамента торговой недвижимости Accent Светлана Кузьмина отметила, что покупательная способность снижается, люди перераспределяют расходы, в результате непродовольственные магазины, а значит, и торговые центры в целом, переживают снижение оборотов. По оценке эксперта в сфере управления активами Марины Толстошеевой, доходность крупных торговых центров уже не превышает 6–7%.

Эксперты указывают, что продуктовые гипермаркеты платят аренду по льготной ставке — 1,5–3% от оборота, в то время как другие магазины отдают 8–15%, а маленькие торговые точки — 20–25%.

Как сообщалось ранее, с начала июля 2025 года по конец июня 2026-го в торговых центрах Москвы закрылись 2,3 тысячи точек. От 50 до 60% закрытий пришлось на магазины одежды и обуви.