В московских ТЦ за год закрылись 2,3 тысячи точек, пустующих площадей — максимум за два года. Похожая ситуация — в других крупных городах

Владельцы торговых центров в этих условиях предоставляют арендаторам арендные каникулы, уменьшают фиксированную часть платежа или заменяют ее процентом от оборота. Некоторые собственники участвуют в оплате ремонта помещений и разрешают арендаторам выходить на полную ставку постепенно. Даже при сохранении номинальной стоимости аренды такие льготы снижают доходы торговых центров.

Похожая ситуация складывается и в других крупных городах по всей России, выяснил The Insider. В Петербурге к концу июня доля свободных помещений в городских ТЦ выросла с 4,7 до 6,8%, а в восьми крупнейших комплексах достигла в среднем 11%. Площадь закрывшихся за полгода магазинов на 39% превысила площадь новых, писал «Коммерсантъ». Положительная динамика в петербургских ТЦ сохранилась только у заведений общественного питания, спортивных и развлекательных объектов.

В Казани за первый квартал закрылись 28 магазинов, тогда как открылись только 13. В конце 2025 года соотношение было обратным: 15 закрытий против 27 открытий. По данным аналитиков из Perfect RED, доля пустующих помещений в качественных ТЦ города выросла с 4 до 5%, а при сохранении тенденции к концу года может достигнуть 10–12%.

В Новосибирске точной общегородской статистики обнаружить не удалось, однако местные издания также фиксируют увеличение количества пустующих помещений. По оценкам участников рынка, опрошенных местным изданием Om1.ru, в отдельных торговых центрах доля свободных площадей составляет 8–12%, а небольшие помещения в районных ТЦ остаются без арендаторов по три-четыре месяца. На месте магазинов одежды, обуви и товаров для дома открываются фитнес-центры, выставочные пространства, мастерские и развлекательные зоны.

Схожая ситуация в Тюмени. По оценке аналитиков, которую приводит местное издание «Наш город», к марту доля свободных площадей в городских ТЦ достигла 13%. Быстрее всего арендаторов теряют комплексы с устаревшей концепцией и без развитых сервисов и развлечений, а наиболее уязвимыми оказались магазины одежды и аксессуаров среднего ценового сегмента.

Проблемы заметны и на общероссийском уровне. В первом полугодии 2026 года в стране открылись девять торговых центров общей арендопригодной площадью 94 тысячи квадратных метров против 29 объектов на 276 тысяч квадратных метров годом ранее, говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Часть готовых комплексов откладывает открытие из-за сложностей с привлечением арендаторов.

Посещаемость российских торговых центров за первые шесть месяцев года сократилась на 2%. Участники рынка связывают происходящее с падением покупательной способности, ростом расходов бизнеса и переходом покупателей на маркетплейсы. В результате классическая торговля занимает в ТЦ все меньше места, уступая форматам, которые невозможно полностью перенести в интернет.