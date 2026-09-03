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Новости

Россия отказала El Al в рейсах в Петербург в ответ на запрет полетов «Аэрофлота» — 12-й канал

The Insider
Орен Бен Хакун

Орен Бен Хакун

Российские авиационные власти отказались разрешить израильской авиакомпании El Al открыть прямые рейсы между Тель-Авивом и Санкт-Петербургом, сообщает 12-й израильский телеканал. Перевозчик рассматривал новый маршрут как альтернативу полетам в Москву, приостановленным из-за угрозы атак беспилотников. Отказ также подтвердило издание Israel Hayom со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По данным журналистов, российские власти объяснили решение тем, что Израиль не разрешает «Аэрофлоту» возобновить рейсы в Тель-Авив. Источники 12-го телеканала в израильском Минтрансе и Управлении гражданской авиации расценили отказ как попытку «наказать Израиль». Российские власти и El Al публично ситуацию пока не комментировали.

За несколько часов до появления этой информации российские СМИ сообщили о запуске прямых рейсов из Тель-Авива в Петербург. El Al приостановила рейсы в Москву 25 июня после серии атак беспилотников и ограничений в российских аэропортах. Позднее отмену полетов продлили как минимум до 22 октября. Сейчас прямые рейсы между странами выполняют российские авиакомпании Red Wings и «Азимут».

«Аэрофлот» не летает в Израиль с весны 2022 года. Посол России Анатолий Викторов утверждал, что израильские власти ссылались на европейские требования безопасности и включение перевозчика в «черные списки». По данным 12-го канала, израильские авиационные власти не исключают возвращения «Аэрофлота», но окончательное решение зависит от МИД страны.

El Al прекратила летать между Тель-Авивом и Петербургом в январе 2015 года из-за падения спроса. Таким образом, новый маршрут стал бы возвращением авиакомпании в город после перерыва более чем на 11 лет.

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