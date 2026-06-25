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Новости

Израильская El Al снова приостановила рейсы в Москву. Прямые рейсы Тель-Авив — Москва временно остались только у Red Wings

The Insider
Фото: AFP

Фото: AFP

Национальная авиакомпания Израиля El Al временно приостановила рейсы между Тель-Авивом и Москвой. После этого на прямом маршруте между двумя городами не осталось израильских перевозчиков: рейсы продолжают выполнять российские авиакомпании.

Как сообщил Reuters представитель El Al, компания остановила полеты на ближайшие дни из-за развития ситуации между Россией и Украиной, а также недавних авиационных инцидентов в регионе. Перевозчик планирует на следующей неделе вновь оценить обстановку и решить, возобновлять ли рейсы. Пассажирам отмененных рейсов обещают предложить альтернативные варианты.

РБК со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) пишет, что El Al отменила рейсы в Москву, запланированные на 25, 28 и 29 июня. В АТОР также сообщили, что продажа билетов на новые рейсы может возобновиться не раньше июля.

El Al была единственной израильской авиакомпанией, выполнявшей прямые рейсы между Тель-Авивом и Москвой. При этом прямое авиасообщение между Россией и Израилем не прекращается: Red Wings продолжает продавать билеты из Москвы в Тель-Авив, а «Азимут» выполняет рейсы в Израиль из других российских городов.

El Al — крупнейший израильский авиаперевозчик и национальная авиакомпания страны. В 2024 году на нее приходилось около 48% пассажиропотока аэропорта Бен-Гурион.

El Al уже приостанавливала полеты в Москву в конце 2024 года — после крушения самолета Azerbaijan Airlines, который следовал из Баку в Грозный. Тогда перевозчик отменил рейсы до конца зимнего расписания.

В апреле 2025 года El Al объявила, что возобновит прямые рейсы Тель-Авив — Москва с 1 мая: в компании заявили, что после оценки ситуации считают российское воздушное пространство достаточно безопасным для полетов. Теперь авиакомпания вновь остановила рейсы, сославшись на эскалацию конфликта между Россией и Украиной и недавние авиационные инциденты в регионе.

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