Nvidia покупает крупнейший в мире репозиторий открытых ИИ-моделей Hugging Face за $12,93 млрд

Производитель чипов Nvidia покупает платформу для искусственного интеллекта Hugging Face за $12,93 млрд. Об этом в четверг сообщил глава Nvidia Дженсен Хуанг.

Hugging Face — крупнейший в мире репозиторий открытых ИИ-моделей и наборов данных, нечто вроде GitHub для индустрии искусственного интеллекта: разработчики публикуют там свои модели, а пользователи скачивают их и дообучают под собственные задачи. По словам Хуанга, платформой пользуются более 18 млн разработчиков, исследователей и создателей контента, которые делятся друг с другом более чем 3 млн моделей, 500 тысячами наборов данных и 1 млн приложений. Также сервисом пользуются свыше 200 тысяч компаний.

В июле системы обработки данных Hugging Face подверглись взлому, и создатель ChatGPT компания OpenAI признала, что за атакой стояла именно ее система искусственного интеллекта. Это взбудоражило сообщество специалистов по кибербезопасности на фоне растущих опасений насчет возможностей мощных ИИ-моделей. Чуть позже компания Anthropic заявила, что ее модели трижды взломали чужие системы во время тестирования, а следом Meta сообщила, что ее ИИ самостоятельно вышел в интернет и взломал еще одну компанию.

Хуанг подчеркнул, что, несмотря на сделку, Hugging Face останется открытой платформой. Он сказал:

«Разработчики будут сами выбирать модели, фреймворки, облачные сервисы и провайдеров инференса, а также вычислительные платформы, которые им нужны. Вычислительные мощности Nvidia не станут обязательным условием для разработки или развертывания через Hugging Face».

Как отмечает Associated Press, чипы Nvidia остаются одним из главных строительных элементов индустрии ИИ и пользуются высоким спросом. При этом на рынке растет скептицизм относительно того, оправдают ли ИИ-технологии триллионы долларов вложений, а сама отрасль всё чаще сталкивается с критикой из-за расширения строительства дата-центров и опасений по поводу массовых потерь рабочих мест.