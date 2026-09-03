Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

87

EUR

100.83

OIL

95.78

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

198

 

 

 

 

 

Новости

Nvidia покупает крупнейший в мире репозиторий открытых ИИ-моделей Hugging Face за $12,93 млрд

The Insider
Фото: EPA-EFE

Фото: EPA-EFE

Производитель чипов Nvidia покупает платформу для искусственного интеллекта Hugging Face за $12,93 млрд. Об этом в четверг сообщил глава Nvidia Дженсен Хуанг.

Hugging Face — крупнейший в мире репозиторий открытых ИИ-моделей и наборов данных, нечто вроде GitHub для индустрии искусственного интеллекта: разработчики публикуют там свои модели, а пользователи скачивают их и дообучают под собственные задачи. По словам Хуанга, платформой пользуются более 18 млн разработчиков, исследователей и создателей контента, которые делятся друг с другом более чем 3 млн моделей, 500 тысячами наборов данных и 1 млн приложений. Также сервисом пользуются свыше 200 тысяч компаний.

В июле системы обработки данных Hugging Face подверглись взлому, и создатель ChatGPT компания OpenAI признала, что за атакой стояла именно ее система искусственного интеллекта. Это взбудоражило сообщество специалистов по кибербезопасности на фоне растущих опасений насчет возможностей мощных ИИ-моделей. Чуть позже компания Anthropic заявила, что ее модели трижды взломали чужие системы во время тестирования, а следом Meta сообщила, что ее ИИ самостоятельно вышел в интернет и взломал еще одну компанию.

Хуанг подчеркнул, что, несмотря на сделку, Hugging Face останется открытой платформой. Он сказал:

«Разработчики будут сами выбирать модели, фреймворки, облачные сервисы и провайдеров инференса, а также вычислительные платформы, которые им нужны. Вычислительные мощности Nvidia не станут обязательным условием для разработки или развертывания через Hugging Face».

Как отмечает Associated Press, чипы Nvidia остаются одним из главных строительных элементов индустрии ИИ и пользуются высоким спросом. При этом на рынке растет скептицизм относительно того, оправдают ли ИИ-технологии триллионы долларов вложений, а сама отрасль всё чаще сталкивается с критикой из-за расширения строительства дата-центров и опасений по поводу массовых потерь рабочих мест.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. «Закрыл телом товарищей». Как госпропаганда превратила в героя наемника, сбежавшего на фронт от долгов и надзора по делу о педофилии
  3. На донышке. Дефицит топлива пришел в Россию надолго и грозит вырасти еще
  4. «Блатные» вместо «ГРУшников». Как в торгпредствах РФ шпионов меняют на детей и друзей влиятельных чиновников
  5. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте