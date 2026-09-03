Uber запустила роботакси в Лондоне. На первом этапе будут работать всего 15 машин

Американская компания Uber впервые запустит для пассажиров в Лондоне беспилотные роботакси. Об этом сообщают The Guardian и газета The New York Times.

Перевозить пассажиров на беспилотных такси Uber будет совместно с британским стартапом Wayve. В первом этапе тестирования будут участвовать 15 автомобилей. Это немного по сравнению с общим парком такси в британской столице — порядка 100 тысяч машин. Примерно столько же клиентов в городе у Uber.

В автомобилях по-прежнему будет находиться лицензированный водитель, который будет готов взять управление на себя в случае необходимости. Гендиректор стартапа Wayve поделился, что компания работает над запуском полностью автономных такси без участия человека; предполагаемые сроки их запуска он не назвал.

Роботакси для заказа будут доступны уже с этого четверга, 3 сентября. При заказе машины пользователю в приложении предложат роботакси примерно за ту же цену, что и обычная поездка, если один из тестовых автомобилей будет доступен в момент оформления. Если пассажир откажется, Uber отправит ему обычный автомобиль с водителем.

Ранее этим летом Uber стала партнером в запуске коммерческой службы роботакси в хорватском Загребе — первой в Европе. Как и в Лондоне, там за рулем находится водитель-человек, страхующий ИИ.

Как отмечает NYT, предыдущее правительство Великобритании активно поддерживало роботакси и их внедрение в транспортную систему (нынешний премьер Энди Бёрнхем по этому поводу не высказывался). Министр транспорта Великобритании Хайди Александер назвала новые роботакси «важной вехой в будущем лондонского транспорта».