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Новости

Администрация Трампа начала разработку стандартов безопасности для беспилотных автомобилей после серии инцидентов на дорогах

The Insider
Фото: DAVID PASHAEE/GETTY IMAGES

Фото: DAVID PASHAEE/GETTY IMAGES

Администрация Дональда Трампа готовит новые требования безопасности, которые будут регулировать поведение беспилотных автомобилей на дорогах. Как рассказал в интервью Bloomberg глава Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) Джонатан Моррисон, ведомство рассчитывает утвердить их до конца нынешнего президентского срока Трампа. Сначала NHTSA соберёт мнения общественности и участников отрасли, чтобы определить «поведенческие компетенции» автономных машин и разработать тесты для оценки их работы.

Цель — создать объективные стандарты безопасности, «чтобы производитель автомобиля мог с уверенностью знать, соответствует ли машина требованиям», пояснил Моррисон.

Инициатива появилась после череды инцидентов, показавших, что беспилотники плохо справляются с ситуациями, привычными для водителей-людей. Принадлежащая Alphabet компания Waymo — крупнейший оператор платных поездок на роботакси в США — недавно отозвала тысячи машин и приостановила поездки по скоростным трассам после того, как её автомобили на большой скорости проезжали через зоны дорожных работ. Кроме того, роботакси Waymo неоднократно не замедлялись и не останавливались перед школьными автобусами.

На прошлой неделе Моррисон призвал разработчиков беспилотников устранить проблемы, из-за которых их машины мешают работе экстренных служб. В ближайшие недели NHTSA намерена обсудить этот вопрос с компаниями. Он сказал:

«Когда кто-то прибывает на место происшествия, он не берёт с собой лишних людей, чтобы отогнать машину. Мы хотим обозначить планку — нет, это неприемлемо».

При этом ведомство одновременно облегчает выход беспилотников на дороги, убирая требования, написанные в расчёте на водителей-людей. В июне NHTSA предложила отменить обязательную педаль тормоза для машин без водителя — это поможет Tesla вывести на рынок роботакси Cybercab, которое компания Илона Маска планирует выпускать без традиционных органов управления. Серийное производство Cybercab на заводе в Техасе стартовало в апреле. Моррисон также считает лишними для беспилотников зеркала. «Есть ли смысл ставить зеркала на машину, которой никогда не будет управлять человек? Нет. Это просто здравый смысл», — сказал он.

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