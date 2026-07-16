Администрация Трампа начала разработку стандартов безопасности для беспилотных автомобилей после серии инцидентов на дорогах

Администрация Дональда Трампа готовит новые требования безопасности, которые будут регулировать поведение беспилотных автомобилей на дорогах. Как рассказал в интервью Bloomberg глава Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) Джонатан Моррисон, ведомство рассчитывает утвердить их до конца нынешнего президентского срока Трампа. Сначала NHTSA соберёт мнения общественности и участников отрасли, чтобы определить «поведенческие компетенции» автономных машин и разработать тесты для оценки их работы.

Цель — создать объективные стандарты безопасности, «чтобы производитель автомобиля мог с уверенностью знать, соответствует ли машина требованиям», пояснил Моррисон.

Инициатива появилась после череды инцидентов, показавших, что беспилотники плохо справляются с ситуациями, привычными для водителей-людей. Принадлежащая Alphabet компания Waymo — крупнейший оператор платных поездок на роботакси в США — недавно отозвала тысячи машин и приостановила поездки по скоростным трассам после того, как её автомобили на большой скорости проезжали через зоны дорожных работ. Кроме того, роботакси Waymo неоднократно не замедлялись и не останавливались перед школьными автобусами.

На прошлой неделе Моррисон призвал разработчиков беспилотников устранить проблемы, из-за которых их машины мешают работе экстренных служб. В ближайшие недели NHTSA намерена обсудить этот вопрос с компаниями. Он сказал:

«Когда кто-то прибывает на место происшествия, он не берёт с собой лишних людей, чтобы отогнать машину. Мы хотим обозначить планку — нет, это неприемлемо».

При этом ведомство одновременно облегчает выход беспилотников на дороги, убирая требования, написанные в расчёте на водителей-людей. В июне NHTSA предложила отменить обязательную педаль тормоза для машин без водителя — это поможет Tesla вывести на рынок роботакси Cybercab, которое компания Илона Маска планирует выпускать без традиционных органов управления. Серийное производство Cybercab на заводе в Техасе стартовало в апреле. Моррисон также считает лишними для беспилотников зеркала. «Есть ли смысл ставить зеркала на машину, которой никогда не будет управлять человек? Нет. Это просто здравый смысл», — сказал он.