Tesla начала серийное производство беспилотного такси Cybercab

Tesla запустила производство своего автономного двухместного такси Cybercab на заводе Giga Texas, сообщил глава компании Илон Маск. В соцсети Twitter (X) он опубликовал 38-секундный видеоролик с подписью «Cybercab запущен в производство», в котором беспилотная машина самостоятельно съезжает с конвейера и выезжает на дорогу. Бóльшая часть кадров снята изнутри салона автомобиля.

В другом ролике, опубликованном Маском, несколько Cybercab золотистого цвета движутся колонной по трассе. В среду Tesla отчиталась о прибыли в $477 млн за первый квартал и заявила, что рассчитывает в этом году начать массовое производство как Cybercab, так и грузовиков Tesla Semi.

Cybercab — полностью беспилотное такси, в котором не предусмотрены ни руль, ни педали. Прототип автомобиля Маск представил осенью 2024 года на презентации We, Robot на студии Warner Bros в Калифорнии. Тогда глава Tesla обещал, что машина поступит в продажу в 2027 году по цене менее $30 тысяч.

Первый серийный Cybercab сошел с конвейера Giga Texas в феврале — Tesla тогда опубликовала фотографию сотрудников завода рядом с автомобилем. 

Ранее Tesla запустила сервис роботакси в Далласе и Хьюстоне, о чем объявила 18 апреля. С запуском в двух техасских городах Tesla вышла на этап масштабирования проекта, но по-прежнему отстает от конкурентов. Лидер рынка Waymo работает примерно в десяти американских городах и выполняет сотни тысяч поездок в неделю. Активно расширяет сеть и принадлежащая Amazon компания Zoox. Tesla, в отличие от них, делает ставку не на лидары (лазерные локаторы, позволяющие непосредственно измерять расстояние до объекта) и заранее подготовленные карты, а на машинное зрение с помощью камер и искусственный интеллект — и пока эту технологию не удается довести до стабильной полной автономности.

