Tesla вывела $18 млрд прибыли в офшоры и сэкономила сотни миллионов на налогах — Reuters

Компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, вероятно, использовала зарубежные структуры для снижения налогов в США и сэкономила не менее $400 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ корпоративной отчетности компании и ее дочерних структур.

По данным агентства, в 2023–2025 годах около $18 млрд прибыли Tesla были отражены через подразделения в Нидерландах и Сингапуре. Эти средства не облагались налогом ни в этих странах, ни в США. Эксперты, опрошенные Reuters, считают, что речь идет о стандартной схеме «переноса прибыли» — когда доходы переводятся в юрисдикции с более низкими налогами.

Ключевую роль в схеме, как отмечается, играет зарегистрированная в Нидерландах структура без сотрудников, которая используется как транзитное звено. Через нее прибыль направлялась в сингапурское подразделение, также освобожденное от налогообложения на эти доходы. Эксперты связывают это с передачей зарубежным «дочкам» прав на интеллектуальную собственность компании.

Reuters отмечает, что Tesla на протяжении почти всей своей истории либо не платила федеральные налоги в США, либо платила минимальные суммы. Это объясняется как налоговыми льготами и прошлыми убытками, так и подобными финансовыми механизмами.

При этом ранее Маск публично заявлял, что отвергает «сомнительные» способы снижения налогов. Журналисты подчеркивают, что не нашли признаков нарушения закона: подобные схемы широко используются международными корпорациями и остаются легальными, хотя и вызывают критику.

В последней отчетности Tesla указано, что более 90% прибыли в 2025 году было получено в США, тогда как в предыдущие годы этот показатель составлял около 27%. Эксперты допускают, что компания могла изменить структуру, однако ранее примененные схемы уже позволили существенно снизить налоговую нагрузку.