Илон Маск ввел инвесторов в заблуждение при покупке Twitter, постановил суд в Калифорнии

Присяжные федерального суда в Сан-Франциско пришли к выводу, что Илон Маск вводил в заблуждение инвесторов Twitter в ходе сделки по его покупке в 2022 году, пишет Financial Times. Присяжные поддержали коллективный иск акционеров, заявивших, что они понесли убытки из-за его публичных заявлений о сделке.

Речь идет о твитах Маска в апреле 2022 года, где он утверждал, что сделка стоимостью $44 млрд «временно приостановлена» до проверки доли фейковых аккаунтов. После этих сообщений акции Twitter упали значительно ниже согласованной цены выкупа в $54,20 за акцию. Истцы утверждали, что продали бумаги по заниженной цене, опасаясь срыва сделки.

При этом истцы указывали, что на момент этих заявлений Маск уже подписал юридически обязывающее соглашение о покупке Twitter и отказался от проведения дополнительной проверки, а значит не мог в одностороннем порядке «поставить сделку на паузу». По их версии, заявления о приостановке были ложными и вводили рынок в заблуждение, побуждая инвесторов продавать акции дешевле.

Жюри не признало, что Маск действовал в рамках целенаправленной мошеннической схемы, однако сочло его заявления вводящими в заблуждение. Теперь миллиардер может столкнуться с существенными выплатами — размер компенсации будет определен на следующем этапе разбирательства.

Сам Маск в суде заявлял, что считал данные о числе фейковых аккаунтов достаточным основанием для пересмотра сделки. Он также признал, что его публикации могли быть ошибкой. В итоге сделка была закрыта на первоначальных условиях после того, как совет директоров Twitter подал на Маска в суд в Делавэре.

После покупки Маск переименовал Twitter в X, провел массовые сокращения сотрудников и интегрировал платформу со своим стартапом xAI.

Маск остается самым богатым человеком в мире: по данным Forbes, его состояние оценивается примерно в $839 млрд.

